Kiedy podczas przesłuchań w ciemno zaczął śpiewać "When A Man Loves A Woman" Michaela Boltona trenerzy nie zwlekali z wciśnięciem przycisków obracających ich fotele. Ryszard Wagner, bo o nim mowa, jest 71-letnim rolnikiem z niewielkiej wsi Holendry Baranowskie w województwie mazowieckim.



"Jestem muzyczno-nowoczesnym rolnikiem, ponieważ nie mam własnego sprzętu rolniczego. Przeznaczyłem wszystko na sprzęt muzyczny. Muzyka jest dopełnieniem mojego wnętrza" - mówi o sobie uczestnik sobotniego odcinka "The Voice Senior".

Muzyka towarzyszyła mu w życiu od najmłodszych lat. Dziadek Ryszarda był organistą w kościele, a tata zawsze ochoczo grał na gitarze.



"Kiedy przychodzili goście, tata zawsze stawiał nas w kąciku i zawsze chwalił się, jak to dzieci nauczył. Tak się zaczęło" - wspomina Ryszard Wagner, który jako nastolatek dostał się do Szczecińskiego Chóru Chłopięcego Słowiki.



Ryszard Wagner w "The Voice Senior". Co łączy go z Alicją Majewską?

Z wiekiem niezwykle utalentowany senior zaczął występować także w innych formacjach. Po studiach dostał się m.in. do zespołu muzycznego Hajduczki, z którym występował. Podczas występu na scenie "The Voice Senior" okazało się, że pan Ryszard śpiewał także w innym zespole bliskim sercu Alicji Majewskiej.



"Przepraszam bardzo, ale nie śpiewał pan kiedyś w Particie?" - zapytała Alicja Majewska, która swoją muzyczną karierę zaczynała właśnie od występów we wspomnianym zespole.

"Tak, zahaczyłem. To było zastępstwo. Kilka koncertów miałem" - wyznał Ryszard Wagner, którego fragment sobotniego występu możecie zobaczyć już teraz w naszym wideo.



"Ja śpiewałam w Particie wcześniej, a ty potem. Zawsze miałeś taki głos piękny? Chyba się rozwinął" - pytała zaskoczona Alicja Majewska.

Talentem muzykalnego rolnika była zachwycona nie tylko Alicja Majewska, ale także pozostali trenerzy.



"Miałam ciary" - skomentowała Maryla Rodowicz. "To jest głos" - zachwycał się Piotr Cugowski, który w trakcie występu Ryszarda, podobnie jak Witold Paszt, nie by w stanie usiedzieć w miejscu.