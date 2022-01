85-letnia Regina Wasilewska w "The Voice Senior" wykonała utwór "Przetańczyć całą noc" Grażyny Brodzińskiej. Niestety żaden z trenerów nie odwrócił fotela.

To jednak nie był problem dla samej uczestniczki, która dzięki programowi spełniła swoje marzenie, czyli wystąpiła na profesjonalnej scenie.

"Chodziło przede wszystkim o spełnienie swoich marzeń" - mówiła do trenerów.

Następnie uczestniczka wykonała piosenkę "Mamo" Violetty Villas przed trenerami, co wzruszyło przede wszystkim Martę Manowską, która nie potrafiła powstrzymać łez. Na sam koniec otrzymała owacje na stojąco od całego składu trenerskiego.



Rodowicz pożałowała swojej decyzji w "The Voice Senior"?

"Jest pani prawdziwa, jest pani prawdą" - mówiła Rodowicz. "Pani wykonanie tego utworu było przejmujące i zastępuje powiedziane słowa" - dodał Cugowski.

"Kiedy mi się zdarzyło nie odwrócić fotela, to przez te cztery minut myślałam, czy nie popełniłam błędu" - stwierdziła Rodowicz.

"To nie ma rutyny. Świadomość tego, jak przykro jest temu uczestnikowi, bo ten fotel namacalnie się nie odwraca. To też sprawa nam przykrość, ze komu jest przykro" - stwierdziła Alicja Majewska. "To jest najsmutniejszy moment również dla nas" - stwierdził Piotr Cugowski.