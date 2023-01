Podrywał Marylę Rodowicz w "The Voice Senior". Jan Andrzej Samarcew chciał utonąć w jej oczach. Jak zareagowała?

Piotr Cugowski chciał opuścić swój fotel w "The Voice Senior", by nie zepsuć romantycznej chwili. Do zaskakujących scen doszło, gdy w programie pojawił się Jan Andrzej Samarcew. 77-letni uczestnik próbował poderwać wyraźnie nim urzeczoną Marylę Rodowicz.

Jan Andrzej Samarcew i Maryla Rodowicz w "The Voice Senior" /TVP