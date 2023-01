Piotr Cugowski poślubił Elizę Tokarczyk w 2008 r. Para doczekała się syna - Piotra Juniora (ur. 2011).

Chłopak pojawił się ze swoim ojcem w teledysku do akustycznej wersji piosenki "Takich jak my nie znał świat".

To utwór pochodzący z debiutanckiego albumu "40", wydanego w październiku 2019 roku (dokładnie w 40. urodziny syna Krzysztofa Cugowskiego ).

Clip Piotr Cugowski Takich jak my nie znał świat [lyric video]

Pudelek podał, że trener "The Voice Senior" (jesienią 2018 r. był trenerem w "The Voice of Poland" ) po cichu rozstał się z żoną i obecnie związany jest z inną kobietą.

Wokalista w programie "Jaka to melodia?" pozdrowił swoją narzeczoną. Nieco więcej o nowej wybrance ujawnił w "Pytaniu na śniadanie".

"Mogę tylko zdradzić, że była mama i moja narzeczona. Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, tak że jestem 'lekarzem dusz', a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem" - powiedział.