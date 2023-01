Odpadła z "The Voice Senior". Nawet Brzozowski był rozczarowany!

The Voice Senior

Bożena Bartosik w "The Voice Senior" zaprezentowała w się w iście tanecznym stylu. To nie pomogło jej jednak awansować do kolejnego etapu. Taką decyzją z trudem przyjął prowadzący program Rafał Brzozowski.

Rafał Brzozowski mocno kibicował Bożenie Bartosik. Jednak nie udało jej się przekonać trenerów /TVP