Andrzej Kubacki podczas półfinału "The Voice Senior" wykonał utwór Mariah Carey "Without You" i zachwycił trenerów oraz widzów przed telewizorami. Ci stwierdzili, że był to jeden z najlepszych występów wieczoru oprócz tego Zbigniewa Zaranka.

"Jak pan zaczął, to było takie delikatnie, że mógłby mi pan śpiewać do snu. Końcówką mógłby mnie pan budzić. Pięknie, bardzo czyściutko, piękne wykończenie dźwięków" - zachwycała się Maryla Rodowicz.

"Andrzeju drogi, całkiem uzasadniona jest radość po twoim występie, stanąłeś na wysokości zadania. Widać, że prowadzisz bardzo zdrowy styl życia, bo twoja barwa nie nosi żadnych znamion zepsucia" - dodał Piotr Cugowski.

"Jestem z ciebie bardzo dumny i gratuluję ci, że wszystkie te nasze założenia, przede wszystkim pod kątem trzymania oddechu i końcówek, pięknie nam zaprezentowałeś. Występ był po prostu perfekcyjny. Nic więcej nie dodam" - podsumował Tomasz Szczepanik.



Widzowie oburzeni decyzją Szczepanika. Odesłał Andrzeja Kubackiego do domu

Mimo świetnych ocen, Tomasz Szczepanik zdecydował, że z show żegnają się panowie z jego drużyny, w tym Andrzej Kubacki.



"Gdybyście tylko wiedzieli, jak mi serce teraz wali. Z wrażenia. Moi drodzy, dzisiaj rano mój syn idąc do szkoły, zapytał ‘tato, czy ty się stresujesz dzisiaj, bo to ważny dzień dla ciebie’, bo Stasiu dobrze mnie zna i wie, że nie jest to dla mnie łatwa decyzja. Zaprzyjaźniliśmy się, jesteście drużyną wybitną, bardzo równą. Wybrałem kryterium, gdzie uczestnik wykonał jak najwięcej rad i wprowadził je w występ. Moje serce dzisiaj kieruje do finału Hanię [Tabiszewską] i Marzenę [Buczek]" - stwierdził Szczepanik

Taka decyzja nie spodobała się widzom, którzy uznali, że ich faworyt zasługiwał na dojście do finału.

"Taka jestem wściekła na tego Szczepanika, jak mógł go nie wziąć , taki piękny głos, on się nie zna na muzyce, nie powinien być jurorem, nie lubię Pana Panie Tomku, nie zna się Pan na głosach, absolutnie" - pisała jedna ze zdenerwowanych internautek po programie.

"No niestety nie został doceniony. Bo pan Szczepanik ma zły gust muzyczny. Szkoda, zostali dużo gorsi".

"Dziwię się, że nie jesteś w finale! Ale niezrozumiałych decyzji jurorów jest w tej edycji programu mnóstwo. Publiczność to widzi i ocenia. Brawo dla Ciebie"

"Dalej nie ma sensu oglądać, a Panu życzymy dużo pomyślności i ślemy nasze gratulacje" - komentowali inni widzowie.

Andrzej Kubacki zabrał głos po "The Voice Senior"

Na Facebooku Andrzej Kubacki napisał po programie krótką wiadomość do swoich fanów

"To już koniec mojej przygody w programie 'The Voice Senior', w którym miałem okazję zaprezentować swoje możliwości wokalne. Mam nadzieję, że pozostawiłem po sobie miłe wrażenia. Jestem szczęśliwy, że mogłem znaleźć się w gronie zacnych osób, z którymi przyszło mi się zmierzyć na scenie programu 'The Voice Senior'. Życzę zwycięstwa wszystkim uczestnikom pozostałym w programie, chociaż dla mnie od początku programu faworytem jest Zbigniew Zaranek. Jeszcze raz dziękuję z całego serca tym, którzy byli cały czas przy mnie podczas programu, dziękuję za wiele pozytywnych wpisów. Dziękuję mojej rodzinie, przyjaciołom za wsparcie. Dziękuję także tym, którzy krytycznie mnie oceniali, wpisując negatywne komentarze, bo krytyka jest również bardzo ważna dla mnie i przyjmuję ją z pokorą, a ta motywuje mnie do dalszej scenicznej pracy. Pozdrawiam i zapraszam na moje koncerty" - czytamy na Facebooku uczestnika show.