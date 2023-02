Marzena Buczek w "The Voice Senior" wykonała utwór Bonnie Tyler - "It's a Heartache" i zyskała uznanie trenerów.

"Marzena, bardzo mi się podoba twój styl. Uważam, że jesteś kolorowym ptakiem tego programu, masz charyzmę, tam na początku było coś pod dźwiękiem, ale to był stres. Marii Callas też zdarzało się śpiewać nieczysto, a porywała tłumy. I tego też ci życzę, bo mnie porwałaś" - mówiła Alicja Węgorzewska.



"Szłaś jak taran. Masz taki power w głosie. Gratuluję ci takiego wokalu" - stwierdziła Maryla Rodowicz.

"Jesteś artystką stuprocentową, bo wizerunek łączy się z twoim temperamentem. Odczuwam sercem twój występ, wiem jaką masz charyzmę i dzisiaj było pięknie" - podsumował jej wykonanie rockowego przeboju Tomasz Szczepanik.



Zaskakująca decyzja w "The Voice Senior". Tomasz Szczepanik sprawił niespodziankę

Gdy przyszedł czas na decyzję o wyborze uczestników do finału, trenerzy wsparli Szczepanika swoimi typami.

"Tomek podejmie na pewno słuszną decyzję i podyktowaną niuansami. To jest takie przyczepianie się. Bo tu jest tak wysoki poziom. Gdybym ja miał wybrać przepuściłbym Hanię i Marzenę" - stwierdził Piotr Cugowski.

"Ja wręcz przeciwnie, Andrzeja i Waldka" - dodała Maryla Rodowicz. "Ja bym przepuściła Hanię i Andrzeja" - przyznała Alicja Węgorzewska.

"Gdybyście tylko wiedzieli, jak mi serce teraz wali. Z wrażenia. Moi drodzy, dzisiaj rano mój syn idąc do szkoły, zapytał ‘tato, czy ty się stresujesz dzisiaj, bo to ważny dzień dla ciebie’, bo Stasiu dobrze mnie zna i wie, że nie jest to dla mnie łatwa decyzja. Zaprzyjaźniliśmy się, jesteście drużyną wybitną, bardzo równą. Wybrałem kryterium, gdzie uczestnik wykonał jak najwięcej rad i wprowadził je w występ. Moje serce dzisiaj kieruje do finału Hanię i Marzenę" - stwierdził Tomasz Szczepanik, sprawiając tym samym sporą niespodziankę.

Zaskoczona była również sama Buczek, która po chwilowym szoku, emocjonalnie przeżyła awans do finałowego odcinka.

Z taka decyzją Szczepanika nie potrafiła pogodzić się spora część widzów, którzy uważali, że awans do finału należał się Andrzejowi Kubackiemu i Waldemarowi Wiśniewskiemu.