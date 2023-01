Nina Ilnicka w "The Voice Senior" wykonała utwór "Komu weselne dzieci" Urszuli Sipińskiej i odwróciła fotel Maryli Rodowicz.

Chwilę później uczestniczka opowiedziała o swoim życiu, które było niezwykle barwne. Kobieta opowiedziała o swojej międzynarodowej karierze muzycznej, w tym w śpiewanie podczas... wesela syna Saddama Husajna.



"To było ogromne przeżycie dla mnie, bo było tam jak na party po hollywoodzkich Oscarach" - powiedziała. W pewnym momencie ze względu na małą córeczkę Izę, Nina Ilnicka przerwała karierę muzyczną.

"Podziękowałam kolegom, powiedziałam: 'Słuchajcie, ja muszę wracać do Izy'. Wróciłam i powiedziałam, że nigdy więcej nie wyjadę" - opowiedziała uczestniczka programu TVP. Chwilę później swoimi historiami rozłąki z dziećmi podzieliła się m.in. Maryla Rodowicz i Alicja Węgorzewska.



Kim jest córka Niny Ilnickiej?

Uczestniczka "The Voice Senior" mocno wspierała i nadal wspiera swoją córkę, również, gdy ta zaczęła karierę muzyczną. Córka wokalistki to Isobelle Bundy, znana z tegorocznej, trzynastej edycji "The Voice of Poland".

Bundy podczas przesłuchań w ciemno spodobała się Markowi Piekarczykowi i to jego wybrała jako trenera. Jej przygoda z programem skończyła się na bitwach. Po świetnym występie w duecie z przyszłym finalistą Konradem Baumem (wykonali utwór "Spragniony"), Bundy została skradziona przez Tomsona i Barona, jednak kolejna kradzież wyeliminowała ją z show. Sporo widzów było przekonanych, że Isobelle powinna dotrzeć przynajmniej do odcinków na żywo.

Nina Ilnicka przyjechała na przesłuchania w ciemno razem z córką. To wtedy poznała się z Małgorzatą Tomaszewską, która domagała się, aby 63-latka spróbowała swoich sił w "The Voice Senior", co ostatecznie się wydarzyło. Tym razem to Isobelle kibicowała mamie za kulisami programu, a chwilę później zaproszona na scenę zaśpiewała z nią utwór "Moon River".