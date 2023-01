Hanna Tabiszewska w "The Voice Senior" zaprezentowała się z piosenką "Moje serce to jest muzyk" i odwróciła wszystkie cztery fotele. Tomasz Szczepanik odwrócił fotel jako pierwszy, wkrótce dołączyła do niego Rodowicz, a niedługo później zrobiła to też Alicja Węgorzewska.

Każde odwrócenie wywoływało entuzjastyczną reakcję publiczności oraz bliskich uczestniczki za kulisami. "Piotrek wciskaj, nie trać czasu, nie obijaj się" - krzyczał Rafał Brzozowski.

Ostatecznie i Cugowski, wyglądający na zachwyconego i mocno zasłuchanego, wcisnął swój przycisk. Uczestniczka po długich negocjacjach wybrała, że dalej będzie współpracować z liderem zespołu Pectus.



Kim jest Hanna Tabiszewska?

Hanna Tabiszewska to nauczycielka języka polskiego. Skończyła filologię polską oraz rosyjską i przepracowała wiele lat w kilku kieleckich szkołach. Choć jest na emeryturze, nie może się przyzwyczaić do "nicnierobienia" i dorabia sobie jeszcze w jednej z lokalnych podstawówek. Przez 35 lat śpiewała w zespole Military Music Band. W jego skład wchodzili zawodowi żołnierze orkiestry wojskowej. Grywali na imprezach charytatywnych, balach karnawałowych i weselach. "The Voice Senior" dla uczestniczki był profesjonalnym debiutem.

Kim jest córka Hanny Tabiszewskiej, Ola?

Podczas występu uczestniczki za kulisami czekali jej bliscy. Wśród nich była córka Hanny, Aleksandra Radwan, ceniona w środowisku muzycznym wokalistka. Do tej pory współpracowała z takimi gwiazdami jak: Zakopower, Doda, Monika Brodka i Kayah.

Obecnie jest członkinią Super Band, z którym występuje w programie "Jaka to melodia?" u boku prowadzącego Rafała Brzozowskiego. To właśnie Brzozowski, prywatnie znajomy Oli wypchnął ją na scenę, aby zaśpiewała razem ze swoją mamą na sam koniec. Gdy Ola pojawiła się na scenie, zaskoczenia nie krył Cugowski, który poznał wokalistkę przy okazji koncertów zespołu Bracia.