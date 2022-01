Podczas występu Andrzeja Bilińskiego Witold Paszt odwrócił się jako pierwszy. "Jaki to jest piękny głos" - mówił, a chwilę później popędzał resztę trenerów, aby zrobili to samo.

"Głos masz 18-letniego faceta" - zachwycał się Paszt. "Nieprawda. Masz głos dojrzały, a nie 18-leniego faceta. Masz głos faceta, który trochę już śpiewał" - włączyła się szybko Rodowicz.



Wideo Andrzej Biliński - "Wymyśliłem ciebie" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 3

Wpadka w "The Voice Senior"

Występ skomentowała też Alicja Majewska, która przyznała, że Włodzimierz Korcz również preferuje dojrzałe głosy.

Biliński wtedy zasugerował, że Majewska jest żoną kompozytora, co szybko wyjaśniono. "Nie, to nie mój mąż, to mąż Elżbiety Starosteckiej’ - odpowiedziała gwiazda. "Ale gafa..." - podsumował uczestnik.

Początkowe nieporozumienie nie wpłynęło jednak na ostateczny werdykt Bilińskiego. Chwalony wokalista, którego Rafał Brzozowski nazwał faworytem do zwycięstwa, trafił właśnie do składu Alicji Majewskiej.

Kim jest Andrzej Biliński?

Andrzej Biliński pracował w Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie prowadził resocjalizację przez muzykę i występował w kabarecie nauczycielskim "Repeto 2".

W 1989 r. zamieszkał w Kudowie-Zdroju i pracował jako wychowawca w Sanatorium Dziecięcym "Marzanka". W 2004 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie śpiewa repertuar operetkowy w ramach Uniwersytetu III Wieku m.in. dla kuracjuszy w Kudowie-Zdroju.