Władysław Czepiec ma 68 lat i mieszka na Zaolziu. Do "The Voice Senior" przyjechał z Ostrawy. Jego wielką inspiracją był Placido Domingo i to właśnie na nim wzorował się uczestnik, ucząc się śpiewu.

Na scenie TVP pan Władysław zaśpiewał utwór "Adagio" Tomaso Albinoniego i odwrócił trzy fotele - Maryli Rodowicz, Piotra Cugowskiego oraz Alicji Majewskiej. Trenerzy zrobili to niemal w ostatniej chwili.



Maryla Rodowicz po czesku. Widzowie wybuchli śmiechem

W pewnym momencie Maryla Rodowicz zaczęła rozmawiać z Czepcem po czesku. "Czy ja cię dobrze teraz tłumaczę na czeski" - pytała Rodowicz, a publiczność była rozbawiona i zaciekawiona.



Reklama

Wideo Władysław Czepiec - "Adagio" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 3

"Powiem pani, że mój kolega na studiach był w pani bardzo zakochany" - stwierdził po chwili uczestnik. "Myślałam, że był do mnie podobny" - dodała Rodowicz, czym rozbawiła wszystkich w studiu.

Mimo iż żona uczestnika była przekonana, że Czepiec wybierze Rodowicz, ten postawił na współpracę z Alicją Majewską.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Senior": Maryla Rodowicz ubolewa nad tym, że nie ma wnuków? TVP