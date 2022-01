Przed widzami TVP ostatnie już przesłuchania w ciemno trzeciej edycji "The Voice Senior". W programie nie zabraknie wspaniałych występów seniorów po 60. roku życia oraz ciekawych anegdot z życia uczestników, jak i samych trenerów. Po występie jednego z seniorów Maryla Rodowicz postanowiła opowiedzieć rodzinną historię, której nie byli świadomi trenerzy oraz widzowie zebrani w studiu.

"Na pewno nie wiecie, że Czesław Niemen jest moim wujkiem" - zdradziła Maryla Rodowicz. "Tego świat jeszcze nie wie" - powiedziała zaskoczona Alicja Majewska. "Wow! Powiedz nam coś więcej" - poprosił zaciekawiony Witold Paszt.



Co łączy Rodowicz z Niemenem?

"Moja babcia urodziła się i wychowała na obecnej Białorusi, kiedyś to była Polska - wieś Wasiliszki. Czesław też jest związany z tymi Wasiliszkami. Jego mama nazywała się Markiewicz, a nasz wspólny wujek Władysław Markiewicz i mieszkał w Chicago. I myśmy się mijali u tego wujka w Chicago. Taka historia - opowiedziała Maryla Rodowicz.



Mówił do mnie 'nie mów do mnie wujku' - wspomina trenerka "The Voice Senior".



Co ciekawe, Maryla Rodowicz była zaskoczona pokrewieństwem z Czesławem Niemenem. Przed wielu laty postanowiła więc zgłębić tajemnice rodzinnego drzewa genealogicznego.

"Przeprowadziłam śledztwo i okazało się, że wujek Władysław to rodzony brat matki Czesława, Emilii Markiewicz" - zdradziła w jednym z wywiadów. "Ale numer" - powiedział zaskoczony Piotr Cugowski.