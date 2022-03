Przy okazji niedawnego koncertu "Solidarni z Ukrainą", Maryla Rodowicz udzieliła wywiadu Faktowi, w którym wspomniała zmarłego w lutym Witolda Paszta.

Jak mówi piosenkarka, jeszcze przed programem "The Voice Senior", zdarzało jej się spotykać z Pasztem podczas różnych wydarzeń muzycznych - raz m.in. wtedy, gdy razem z Vox pojawiła się na Dniach Kultury Polskiej w Moskwie i Leningradzie w latach 80. "Razem przygotowywaliśmy program [artystyczny]" - mówi królowa polskiej piosenki.

"Witka poznałam w latach 70, kiedy odnosił z Voxem pierwsze sukcesy. Spotykaliśmy się przy przeróżnych okolicznościach jak np. koncerty czy festiwale" - wspomina wokalistka. Rodowicz zawsze ceniła Paszta także za urodę - podobnie jak miliony Polek, które uważały go za jednego z najprzystojniejszych rodzimych piosenkarzy.

Reklama

"Pamiętam go jako przystojnego gościa. On był po prostu piękny. Miał taką urodę amanta. Mógłby grać w filmach. Tak trochę nieśmiało na niego zerkałam. A jak się spotkaliśmy w 'The Voice Senior' to często konsultowaliśmy swoje wybory" - mówi o pracy na planie programu jeszcze kilkanaście tygodni temu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz w "The Voice Senior": To nie jest moje ulubione imię ostatnio TVP

Witold Paszt zmarł 18 lutego 2022 roku, dzień po 4. rocznicy śmierci ukochanej żony Marty. Wokalista grupy VOX ( posłuchaj! ) miał 68 lat.



Według informacji zamieszczonych przez córki, wokalista trzy razy przeszedł COVID-19, a później nastąpiły niespodziewane komplikacje zdrowotne. Muzyk odszedł w otoczeniu najbliższych - ukochanych córek, wnucząt, zięciów i zwierząt.

"Witku gdziekolwiek teraz jesteś wiedz, że wszyscy płaczemy. Już nic nie będzie takie same. Pamiętam cię od momentu, kiedy pojawiłeś się na scenie z Voxami. Byłam zawsze twoją cichą wielbicielką, podziwiałam twoją urodę i muzykalność" - napisała krótko po śmierci wokalisty Maryla Rodowicz.