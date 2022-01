Krzysztof Prusik oczarował trenerów w "The Voice Senior". Wygra program?

The Voice Senior

"Wszyscy pewnie to ukrywają, a ja to powiem wprost. Zgłosiłem się dla pieniędzy" – stwierdził Krzysztof Prusik w "The Voice Senior". Uczestnik awansował do kolejnego etapu, a nad jego talentem rozpływali się trenerzy.

Piotr Cugowski był zachwycony występem Krzysztofa Prusika /TVP