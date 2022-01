Jan Wolański w przeszłości związany był z Zespołem Śląsk. Występował również w operach: bytomskiej, warszawskiej (Warszawska Opera Kameralna) i wrocławskiej.



Gdy skończył pracować jako aktor i przeszedł na emeryturę, zapragnął wrócić do muzyki. Dlatego też pojawił się w "The Voice Senior".

78-latek w programie wykonał piosenkę Josha Grobana "You Raise Me Up" i odwrócił fotel Maryli Rodowicz.

Rodowicz do trenerów "The Voice Senior": Jesteście cieniasy

Trenerka próbowała zachęcić resztę składu do odwrócenia swoich foteli, ale ci nie byli chętni. Dlatego też Jan Wolański trafił do zespołu Rodowicz, a przed zejściem ze sceny zaśpiewał jeszcze fragment "My Way" Franka Sinatry.

"Na szczęście nie musiałem wybierać" - przyznał.

"Ale jesteście cieniasy. Cieniasy jesteście!" - żartowała z trenerów Maryla Rodowicz, którzy nie odwrócili fotelów. "Piękno tych melodii i piękny głos, no nie mogłam się oprzeć" - podsumowała gwiazda.



