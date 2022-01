Kim jest Halina Kaszubowska?

75-letnia Halina Kaszubowska w młodości związała swoją karierę z występami na warszawskiej estradzie. Występowała m.in. obok Anny German i Kaliny Jędrusik.

W pewnym momencie Kaszubowska musiała porzucić śpiewanie, gdyż jej struny głosowe odmówiły posłuszeństwa. Ten czas wykorzystała na komponowanie. Jej piosenki śpiewali m.in.: Iga Cebrzyńska i Alibabki, Tadeusz Woźniakowski oraz Jolanta Kubicka.

Uczestniczka występowała również zagranicą z zespołem Commotion. Choroba syna zmusiła Halinę do przerwania kariery. Obecnie mieszka w Tczewie, gdzie nadal udziela lekcji śpiewu.



Halina Kaszubowska w "The Voice Senior" z piosenką "Moje słoneczniki"

75-letnia wokalistka w programie wykonała piosenkę "Nie kochać w taką noc to grzech" Aleksandra Żabczyńskiego i odwróciła trzy fotele - Alicji Majewskiej, Piotra Cugowskiego oraz Witolda Paszta.

I to właśnie do drużyny tego ostatniego ostatecznie trafiła. Zanim to się stało wykonała jeszcze własną piosenkę "Moje słoneczniki", której nie miała wcześniej okazji wykonać na scenie.



Alicja Majewska zaskoczona. Znów poszło o jej męża

Alicja Majewska również była pod ogromnym wrażeniem talentu i głosu Kaszubowskiej. Ta przypomniała jej, że miały okazję wspólnie występować. "To był plener i śpiewałyśmy obok siebie" - wspominała i dodała, że był tam również mąż Majewskiej.

"Ale o kim pani myśli?" - dopytywał Majewska, będąc przekonana, że usłyszy ponownie, że Włodzimierz Korcz jest mężem wokalistki. Gdy jednak Kaszubowska wymieniła nazwisko Janusza Budzyńskiego, Majewska nie kryła zaskoczenia.

"Z Budzyńskim Januszem, to rzeczywiście był mój mąż, bo myślałam, że mówi pani o Korczu" - stwierdziła, co mocno rozbawiło Piotra Cugowskiego.



Janusz Budzyński i Alicja Majewska byli ze sobą 12 lat (1972 - 1984). Budzyński był dziennikarzem i konferansjerem. Zmarł w 1990 roku.