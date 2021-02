Finał "The Voice Senior": Siostry Szydłowskie gościem specjalnym [WIDEO]

The Voice Senior

Siostry Szydłowskie właśnie wydały swoją debiutancką płytę, a w sobotnim finale "The Voice Senior" zaśpiewają w roli gościa specjalnego. Jaki utwór usłyszymy na scenie show TVP2?

Siostry Szydłowskie w "The Voice Senior" /Natasza Młudzik /TVP

Elżbieta, Jolanta i Krystyna są najlepszym przykładem, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Siostry Szydłowskie w pierwszej edycji "The Voice Senior" trafiły do drużyny Urszuli Dudziak i wygrały program.

Niewiele ponad rok po zwycięstwie, ukazał się ich debiutancki album zatytułowany po prostu "Siostry Szydłowskie". Na płycie znalazło się osiem coverów, które panie zaśpiewały w programie, m.in. piosenki z repertuaru Alibabek, The Andrews Sister czy Dolly Parton.

W sobotnim finale drugiej edycji "The Voice Senior" siostry Szydłowskie zaśpiewają singel "Sing Sing Sing" (ulubiony utwór Elżbiety).

Przypomnijmy, że siostry Szydłowskie pochodzą z Łodzi. Występ w "The Voice Senior" był ich hołdem dla mamy, która marzyła o tym, żeby córki zaśpiewały razem na scenie. Nie tylko marzenie spełniły, ale wygrały w wielkim stylu. Oczarowały publiczność harmonijnym śpiewem i kobiecym wdziękiem, zabierając widzów w swingującą, sentymentalną podróż do lat młodości dzisiejszych seniorów.

"Jestem szczęśliwa i bardzo dumna" - mówiła po zwycięstwie Urszula Dudziak, trenerka Sióstr.

W programie zasady są bardzo podobne jak w "dorosłym" "The Voice of Poland": seniorzy (śpiewający uczestnicy muszą mieć ukończone 60 lat) biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Pierwsza edycja, w której trenerami byli Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk, szturmem podbiła serca widzów. W drugiej edycji doszło do zmiany w składzie trenerów - za Dudziak i Piekarczyka pojawili się Izabela Trojanowska i Witold Paszt, wokalista grupy Vox ( posłuchaj! ).

O nagrodę główną rywalizować będą: Andrzej Nosowski, Andrzej Szpak (ekipa Izabeli Trojanowskiej), Kazimierz Górecki, Raisa Misztela (team Alicji Majewskiej), Anna Tchórzewska, Barbara Parzeczewska (zespół Andrzeja Piasecznego), Ewa Olszewska i Andrzej Pawłowski (drużyna Witolda Paszta).