Finał "The Voice Senior": Kto wygrał drugą edycję show TVP?

Podopieczna Andrzeja Piasecznego, 67-letnia Barbara Parzeczewska wygrała drugą edycję "The Voice Senior". Co wydarzyło się w finałowym odcinku?

W programie zasady są bardzo podobne jak w "dorosłym" "The Voice of Poland": seniorzy (śpiewający uczestnicy muszą mieć ukończone 60 lat) biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną (50 tys. zł).

Pierwsza edycja, w której trenerami byli Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk, szturmem podbiła serca widzów. W drugiej edycji doszło do zmiany w składzie trenerów - za Dudziak i Piekarczyka pojawili się Izabela Trojanowska i Witold Paszt, wokalista grupy Vox ( posłuchaj! ).

Finałowy odcinek rozpoczęli trenerzy sięgając po polskie klasyki ("Sam mi mówiłeś" i "Miłość ci wszystko wybaczy" Hanki Ordonównej, "Już taki jestem zimny drań" Eugeniusza Bodo, "Serce" Ireny Santor).

O nagrodę główną rywalizowali: Andrzej Nosowski, Andrzej Szpak (ekipa Izabeli Trojanowskiej), Kazimierz Górecki, Raisa Misztela (team Alicji Majewskiej), Anna Tchórzewska, Barbara Parzeczewska (zespół Andrzeja Piasecznego), Ewa Olszewska i Andrzej Pawłowski (drużyna Witolda Paszta).

W pierwszym etapie to trenerzy decydowali, który z ich podopiecznych przejdzie do ostatecznej rozgrywki. Końcową kolejność ustalali widzowie w głosowaniu sms.

Jak wypadli uczestnicy? 72-letni Andrzej Szpak ("Feeling Good" Niny Simone) przegrał ze swoim młodszym imiennikiem Andrzejem Nosowskim ("Grande Valse Brillante" Ewy Demarczyk), którego jednoznacznie wskazali wszyscy trenerzy.

Do zaskakującej sytuacji doszło w ekipie Witolda Paszta. Na 65-letnią Ewę Olszewską ("Co mi Panie dasz?" Bajmu) zagłosowali pozostali trenerzy, ale opiekun drużyny uznał, że lepiej wypadł 60-letni Andrzej Pawłowski ("Strangers in the Night" Franka Sinatry). "Andrzej przeniósł mnie w świat, który uwielbiam" - komentował Paszt.

Z ekipy Alicji Majewskiej dalej przeszła 60-letnia Raisa Misztela ("Modlitwa" Bułata Okudżawy), która pokonała 73-letniego Kazimierza Góreckiego ("Delilah" Toma Jonesa).

Na koniec trudnego wyboru musiał dokonać Andrzej Piaseczny. Pozostali trenerzy zgodnie podkreślali, że ma bardzo mocną drużynę. "Zrywamy program, jak nie wejdą obie do finału, dziewczyny kocham was" - "groził" Piaseczny. Ostatecznie z duetu 72-letnia Anna Tchórzewska ("Proszę sądu" Maryli Rodowicz) i 67-letnia Barbara Parzeczewska ("Black Velvet" Alannah Myles) dalej przeszła ta druga.

Przed kolejnym etapem w przerwie gościnnie pojawił się Andrzej Rybiński w swoim wielkim przeboju "Nie liczę godzin i lat".



Finałową serię rozpoczął Andrzej Nosowski ("Spragniony" Kamila Bednarka), a kolejno na scenie pojawili się Andrzej Pawłowski ("Nie płacz, kiedy odjadę" Marino Mariniego), Raisa Misztela ("Oczy czarne" Violetty Villas) i Barbara Parzeczewska ("Valerie" The Zutons, spopularyzowane przez Amy Winehouse).



Po pierwszej rundzie finałowej wystąpiły Siostry Szydłowskie. Laureatki pierwszej edycji "The Voice Senior" i podopieczne Urszuli Dudziak właśnie wydały swój debiutancki album. Z tej płyty zaprezentowały singel "Sing Sing Sing" The Andrews Sisters.

W drugiej rundzie usłyszeliśmy kolejno przeboje "Łatwopalni" Maryli Rodowicz (Andrzej Nosowski wycisnął łzy z Andrzeja Piasecznego), "Żółte kalendarze" Piotra Szczepanika (Andrzej Pawłowski), "Powrócisz tu" Ireny Santor (Raisa Misztela) i "I Will Survive" Glorii Gaynor (Barbara Parzeczewska).

"Basiu, jesteś petarda!" - zachwycała się Iza Trojanowska. "Przegonisz koronawirusa na cztery wiatry" - dodał Witold Paszt, który sam poważnie przechorował Covid-19. "Gdybyś mnie nie wybrała, i tak byś stała w tym miejscu dzisiaj" - podkreślił na koniec Andrzej Piaseczny, apelując o oddawanie głosów na swoją podopieczną.

Po przerwie na reklamy odbyła się część na żywo z Martą Manowską w roli ogłaszającej wyniki. W studiu pojawili się finaliści ze swoimi trenerami, opowiadając, jak zmieniło się ich życie od początku programu.

W trakcie dołączył do nich prezes TVP Jacek Kurski, który zapowiedział, że będzie trzecia edycja "The Voice Senior". Zaprosił on zwyciężczynię Barbarę Parzyczewską na koncert walentynkowy do Łodzi na najbliższą sobotę.