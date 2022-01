Była na najlepszej drodze do muzycznej kariery. 64-letnia Ewa Śniady, która już w najbliższą sobotę wystąpi podczas Przesłuchań w Ciemno, swoją przygodę ze sceną zaczęła jako nastolatka.

"Drzwi do kariery otworzyło mi Policealne Studium Estradowe przy Estradzie Poznańskiej. W Studio Sztuki Estradowej uczyłam się ze znanymi w tej chwili nazwiskami - Małgorzatą Ostrowską, Wandą Kwietniewską, Grzegorzem Stróżniakiem. W trakcie trwania nauki dostałam propozycję pracy w chórku orkiestry Zbigniewa Górnego. W tym samym roku wyjechaliśmy na dwa festiwale - w Opolu i w Sopocie. Byłam na tej wielkiej scenie i to było wspaniałe... - wspomina uczestniczka trzeciej edycji "The Voice Senior".

Reklama

Na wieść o tym, że Ewa Śniady śpiewała w chórze jednej z najpopularniejszych wówczas orkiestr w naszym kraju, trenerzy "The Voice Of Poland" nie kryli zaskoczenia.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz spotkała w "The Voice Senior" swoją była chórzystkę TVP

"Śpiewała pani chórki komuś z nas?" - zapytała Alicja Majewska. "Kiedyś pani Maryli. To było w Opolu w 79. roku" - zdradziła Ewa Śniady.

"Mnie?" - odpowiedziała zaskoczona Maryla Rodowicz. W trakcie rozmowy pani Ewa opowiedziała także, dlaczego na wiele lat porzuciła śpiew.

"Ciągnęło mnie do kariery solowej na scenie, ale na jakiś czas odłożyłam te moje marzenia. Stworzyłam dom, urodziłam dzieci i to życie rodzinne przez ileś lat sprawiało mi ogromną przyjemność, także niczego nie żałuję - wyznała pani Ewa.

"The Voice Senior": Trenerzy trzeciej edycji programu! 1 / 15 Witold Paszt Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij