Kim jest Czesława Sowińska?

Czesława Sowińska na początku swojej kariery występowała m.in. na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, występowała jako wokalistka Primo Voto. W grupie miała okazję poznać się i zaprzyjaźnić z Jolantą Szydłowską.

Przypomnijmy, że Jolanta Szydłowska, razem ze swoimi siostrami, wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Senior". Wokalistka pojawiła się też za kulisami, gdzie kibicowała koleżance.



Sowińska następnie występowała w zespole Top Duo, z którym grała na imprezach okolicznościowych przez 20 lat.



W 2006 roku u uczestniczki zdiagnozowano raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych. "Jedyne, co pamiętam, że patrząc za okno, myślałam, że to niemożliwe, że na święta by mnie nie było" - wspominała 64-latka, która ostatecznie pokonała nowotwór.

W 2014 wyjechała do Wielkiej Brytanii. Tam pracowała jako szefowa kuchni w jednym z londyńskich przedszkoli. Po siedmiu latach wróciła do Łodzi, gdzie wybudowała dom dla siebie, swojej dorosłej córki i jej rodziny.

Czesława Sowińska odwraca cztery fotele

W programie Sowińska zaśpiewała utwór Ireny Santor "Jesienne róże" i odwróciła cztery fotele.

"Ma pani piękną barwę głosu. Zna pani taką wokalistkę Martę Mirską? To moja ulubiona polska artystka i ona właśnie czarowała takim głosem, ciemnym, pięknym altem" - komentowała Rodowicz. Gdy na scenie zjawiła się Jolanta Szydłowska, Rodowicz poprosiła o wspólny występ.

Czesława Sowińska zdecydowała, że będzie dalej pracować z Piotrem Cugowskim. "Młoda krew wygrała" - podsumował.