Cugowski pożałował swojej decyzji w "The Voice Senior". Brzozowski był zirytowany

The Voice Senior

Niejednokrotnie w "The Voice" dochodzi do sytuacji, w których trenerzy, mimo iż widzą potencjał u uczestnika, to jednak nie odwracają fotela. Tak też było w "The Voice Senior podczas występu Bożeny Banaszewskiej. Piotr Cugowski kilka razy wyraził żal, że nie zdecydował się podjąć współpracy z uczestniczką.

Rafał Brzozowski wyraził dezaprobatę wobec decyzji trenerów "The Voice Senior" /TVP