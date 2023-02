Waldemar Wiśniewski to finalista pierwszej edycji "The Voice Senior". Podczas przesłuchań w ciemno trafił do drużyny Urszuli Dudziak. W trakcie programu zdradził natomiast, że otrzymał propozycję dołączenia do zespołu Perfect, której ostatecznie nie przyjął, gdyż w tamtym czasie wyjechał do krajów arabskich.

"Wszystkie rozgłośnie puszczają ich numery, cała Polska te numery śpiewa. Dręczyło mnie to przez wiele lat, że wtedy nie zostałem..." - przyznał wtedy pan Waldemar.

Wiśniewski pojawiał się też w innych programach. Występował m.in. w "Tak to leciało", "Mam talent" oraz "Bitwie na głosy", gdzie współpracował z Michałem Wiśniewskim.

Pan Waldemar próbował również swoich sił w "Must Be The Music". "To jest prawdziwa kindersztuba estradowa, jest w panu bawiące się dziecko" - chwaliła go Elżbieta Zapendowska.

Waldemar Wiśniewski powrócił do "The Voice Senior"

W czwartej edycji "The Voice Senior" Wiśniewski podczas przesłuchań w ciemno wykonał numer "Bądź moim natchnieniem" Andrzeja Zauchy i odwrócił wszystkie fotele.

Pojawienie się na scenie uczestnika nie dawało spokoju Piotrowi Cugowskiemu. "Marylka, ja go znam! "On nie był w poprzedniej edycji?" - dopytywał trener jeszcze w trakcie występu.

"Waldek, mam wrażenie, że myśmy się już kiedyś spotkali" - mówił trener. Gdy dowiedział się, że uczestnik sił próbował w pierwszej edycji skwitował to: "Nie było mnie tu, ale jakoś cię pamiętam".

"Dlaczego do nas wróciłeś?" - trener. "Dla tego dreszczyku, który teraz poczułem. Ten program to jest inna bajka. To całkowicie inne przeżycia niż koncert. To mnie odmładza o 40 - 50 lat" - stwierdził.

Na swojego nowego trenera Wiśniewski wybrał Tomasza Szczepanika.