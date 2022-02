5 lutego odbył się finał trzeciej edycji "The Voice Senior". Krzysztof Prusik z drużyny Witolda Paszta został zwycięzcą, a w ostatnim odcinku pokonał: Jerzego Hermana, Larysę Tsoy oraz Andrzeja Bilińskiego.

W nagrodę Prusik otrzymał 50 tys., statuetkę "The Voice Senior", a dodatkowo Jacek Kurski osobiście zaprosił go na koncert, który TVP zorganizuje 8 marca. Uczestnik przyjął propozycję.



Zmiany w polskim "The Voice Senior"?

Prowadzący program zapytali prezesa TVP, co sądzi o obecnej edycji "The Voice Senior". Kurski na temat talent show - co oczywiste - wypowiadał się w samych superlatywach.



Co więcej zapowiedział on jedną możliwą zmianę w polskiej edycji show. Według niego program być może powinien być dłuższy.

"Chyba ten program jest za krótki. Co prawda i tak jest lepiej, bo zaczynaliśmy od czterech odcinków, a teraz było sześć. Ale chyba przydałoby się przedłużyć. Wydaje się, że jest przestrzeń do przedłużenia programu o jeden odcinek" - mówił Kurski, sugerując, że można półfinały "Seniora" były tak naprawdę ćwierćfinałami, a półfinał był pierwszą częścią finału.



"The Voice Senior 3" przez miesiąc w TVP

Telewizja Polska rozpoczęła emisję trzeciej edycji programu 1 stycznia, finał odbył się 5 lutego. Na fotelach trenerskich zasiedli: Alicja Majewska, Maryla Rodowicz, Witold Paszt i Piotr Cugowski.

