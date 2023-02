Finał "The Voice Senior" za nami". Zwycięzcą czwartej edycji programu został Zbigniew Zaranek z drużyny Maryli Rodowicz. W finale Piotra Cugowskiego reprezentował James Brierley. Ostatecznie nie udało mu się wygrać, mimo to zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie.

Piotr Cugowski żegna się z fanami "The Voice Senior". Wróci w kolejnej edycji?

Jeszcze przed startem finału "The Voice Senior" Piotr Cugowski pożegnał się z widzami obecnej edycji programu na Instagramie.



"Moi drodzy, dziś kończy się moja kolejna telewizyjna przygoda z 'The Voice Senior' Oglądajcie nas i trzymajcie kciuki za moich uczestników Jamesa i Mariana. Dziękuję za wspólne tygodnie przed telewizorami. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji" - napisał Cugowski.



Niektórzy błędnie odczytali wpis Cugowskiego, myśląc, że żegna się on całkowicie z "The Voice Senior". Gwiazdor tych, którzy byli przekonani, że ogłosił właśnie odejście z programu TVP, natychmiast wyprowadził z błędów.

Wygląda więc na to, że sam Cugowski jest chętny do powrotu do kolejnej edycji "The Voice Senior". Czy TVP przedłuży z nim kontrakt, dowiemy się oficjalnie przed nagraniami nowego sezonu show, które przeważnie odbywają się latem.

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się natomiast o odejściu z "The Voice Senior" Maryli Rodowicz. Wszystko z powodu wywiadu wokalistki, w którym skrytykowała m.in. prezydenta Andrzeja Dudę. Więcej o aferze oraz o tym, co na ten temat powiedziała sama trenerka, przeczytasz TUTAJ .