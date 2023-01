Bawił Polaków do łez jako Genowefa Pigwa. W TVP kuzynka pokazała jego drugie oblicze!

The Voice Senior

Bożenie Barchan w "The Voice Senior" udało się przekonać do siebie Piotra Cugowskiego. Uczestniczka programu, gdy była już pewna awansu do kolejnej rundy programu, zaśpiewał piosenkę jej kuzyna - Bronisława Opałki. Cała Polska znała go za sprawą jego kabaretowego wizerunku Genowefy Pigwy.

Bronisław Opałko jako Genowefa Pigwa bawił Polaków /AKPA