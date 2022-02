Kim jest Barbara Parzeczewska?

"Nie wiem, kto mnie zaraził muzyką. Ona sama przyszła. Od dziecka było mnie wszędzie pełno. Kiedyś, na festynie, śpiewałam za torebkę landrynek piosenkę 'Biedroneczki są w kropeczki' (sprawdź!). Kiedy miałam 18 lat dostałam propozycję zaśpiewania na Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Wykonałam dwie piosenki i dostałam Nagrodę Radia i Telewizji. Od tego momentu zaczęła się moja przygoda z muzyką" - wspominała Barbara Parzeczewska w drugiej edycji "The Voice Senior".

W drugiej połowie lat 70., za namową znajomego, pani Barbara zaczęła jeździć po świecie. Pracowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji i w Finlandii. "Wyjechałam za chlebem" - mówi. Nigdy nie zrezygnowała z muzyki.



Barbara Parzeczewska i jej mąż

W 1981 roku pani Barbara poznała w Niemczech męża. "Znamy się 38 lat i od tylu lat towarzyszy nam muzyka. To jemu zawdzięczam, że mogę być z wami" - zdradziła na planie programu seniorka.



"Prawie 40 lat czekałem żeby cię pokazać światu" - wyznał mąż Ireneusz. Niestety w 2019 roku choroba pana Ireneusza zachwiała szczęśliwym i spokojnym życiem małżeństwa.



"Mój mąż jest po trzech udarach mózgu. We wrześniu 2019 zdiagnozowano u niego raka lewego płuca. Boję się, co mnie czeka. Nie wyobrażam sobie go stracić. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę. To tak, jakbym straciła połowę siebie. Mój kochany małżonek przede wszystkim bije brawo, a później mówi: jaka jesteś ładna... Codziennie rano. Mam duże szczęście, że go mam" - mówiła w programie poruszona pani Barbara.



Niestety, tuż po zakończeniu nagrań drugiej edycji "The Voice Senior" Ireneusz Parzeczewski zmarł.



Muzyczna petarda. Tak Barbara Parzeczewska wygrała show TVP

"Pani genialnie śpiewa. Pani ma muzykalność, energię, emocje, prawdę" - powiedziała zachwycona Alicja Majewska po rewelacyjnym występie uczestniczki, która podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała przebój Amy Winehouse "Valerie". Uczestniczka trafiła do zespołu Andrzeja Piasecznego. Z jego wsparciem wygrała cały program.

"Basiu, jesteś petarda!" - zachwycała się Izabela Trojanowska. "Przegonisz koronawirusa na cztery wiatry" - dodał Witold Paszt."Gdybyś mnie nie wybrała, i tak byś stała w tym miejscu dzisiaj" - podkreślał Piaseczny.

"Nie spodziewałam się tego. Ależ jestem dumna... Bardzo dziękuję za wiarę we mnie. Jestem przeszczęśliwa, że tutaj jestem, bo bardzo chciał tego mój małżonek. Tak bardzo we mnie wierzył. To zwycięstwo jest dla Mojego Rybki. Dziękuję bardzo Andrzejowi, że dał mi taką szansę. Dziękuje bardzo słuchaczom i widzom, którzy na mnie głosowali. Cóż więcej mogę powiedzieć - jestem szczęśliwa i na pewno będę dalej śpiewać, bo bez śpiewu nie żyję" - komentowała po ogłoszeniu wyników zapłakana Parzeczewska.

Piosenka dla zmarłego męża

W 2021 roku do sieci trafiła piosenka zwyciężczyni "The Voice Senior", zadedykowana jej zmarłemu mężowi. "Wiem, że tam jesteś" napisał Juliusz Kamil.

"Cudowna w tekście piosenki jest jego prawda. Juliusz Kamil zanim napisał tekst, zrobił ze mną wywiad, czego nie zauważyłam. Podpytywał mnie, jak się czuję w tej smutnej sytuacji. Odpowiedziałam wówczas, że mój mąż na pewno siedzi sobie teraz na chmurce, macha nogami i uśmiecha się do mnie. Po prostu czuję, że przy mnie jest i daje mi siłę, dzięki której udaje mi się przetrwać trudne chwile" - komentowała.

"Kochał muzykę tak, jak ja. To nas połączyło. Był moją miłością... miłością mojego życia. Śpiewam dla niego, wchodzę na scenę, do studia, wiedząc, że czuwa nade mną. Nadal czuję naszą wyjątkową więź. Tak bardzo Go kocham" - wyznała.