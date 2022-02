5 lutego odbył się finał trzeciej edycji "The Voice Senior". Krzysztof Prusik z drużyny Witolda Paszta został zwycięzcą, a w ostatnim odcinku pokonał: Jerzego Hermana, Larysę Tsoy oraz Andrzeja Bilińskiego.

W nagrodę Prusik otrzymał 50 tys., statuetkę "The Voice Senior", a dodatkowo Jacek Kurski osobiście zaprosił go na koncert, który TVP zorganizuje 8 marca. Uczestnik przyjął propozycję.

Paszt nieobecny w finale "The Voice Senior"

Wielkim nieobecnym podczas ogłaszania wyników był Witold Paszt. Na kilka godzin przed emisją finałowego odcinka na Facebooku poinformował, że z powodu problemów zdrowotnych nie pojawi się w studiu TVP.

Reklama

"The Voice Senior 3" - ogłoszenie wyników 1 / 9 Statuetka "The Voice Senior" Źródło: AKPA udostępnij

"Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie" - napisał Paszt bez podawania dalszych szczegółów. Przypomnijmy, że wokalista grupy VOX jesienią 2020 r. zachorował na koronawirusa.

"Będę za to oglądał program i trzymał kciuki za wszystkich finalistów, ba, wszystkich uczestników tej edycji 'The Voice Senior'. Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluję Wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę Wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo" - podsumował.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łzy Witolda Paszta w "The Voice Senior" TVP

Już po emisji programu Paszt skomentował wyniki i pogratulował swojemu podopiecznemu.

"Krzysztof, moje wielkie gratulacje! Żałuję, że nie mogłem być z Tobą w Twojej chwili triumfu, ale wszystko przed nami. Nadrobimy! Cieszę się bardzo i trzymam kciuki za dalszy rozwój wypadków" - napisał na Instagramie Paszt, który kibicował uczestnikowi przed telewizorem.



Trenerzy komentują nieobecność Witolda Paszta.

O stan zdrowia trenera zostały zapytane Alicja Majewska i Maryla Rodowicz.



Wideo Alicja Majewska o braku Witolda Paszta w finale THE VOICE SENIOR | przeAmbitni.pl

"Rozmawiałem z nim przed samym wyjazdem z domu. Mówił, że się źle czuje. Strasznie mu było żal, ale na pewno miał satysfakcję. Oglądał w domu z córką i na pewno sprawiło mu dużo radości, że akurat jego wokalista wygrał" - komentowała w rozmowie z Przembitni.pl Majewska.

"Bardzo Witka wspieram. To jest ten wstrętny koronawirus, Sama się z tym zmagam dwa lata. Bo to się ciągnie. Cały czas coś się dzieje, a to neurologicznie, a to serce, a to coś tam. Życzę Witkowi, żeby pokonał tego wirusa i życzę mu pełnego powrotu do sprawności" - stwierdziła Rodowicz.