Amelia Kuształa, Antosia Kraszewska i Zuzia Gajor wykonały w trio piosenkę Tones And I "Dance Monkey". Trener wybrał dla uczestniczek bardziej wyważoną wersję utworu. Problemy pojawiły się, gdy Gajor na chwilę zapomniała tekstu.

Z pomocą ruszył jej jednak Kwiatkowski, który zaśpiewał za nią ze swojego fotela brakujący fragment tekstu i pozwolił uczestniczce odnaleźć się w piosence.



Wideo Kuształa, Kraszewska, Gajor - „Dance Monkey” | Bitwy | The Voice Kids Poland 5

Dawid Kwiatkowski komentuje wpadkę swojej podopiecznej

Po komentarzach trenerów, Kwiatkowski musiał podjąć decyzję o tym, kto przechodzi do kolejnego etapu. Wokalista zdecydował się wesprzeć Gajor.

"Zuzia, widzą twoją minę i wiem, co czujesz i proszę cię bez płaczu. Ty nie wiesz, ile ja, Cleo i Tomson gdzieś tam nie weszliśmy w rytm. Ale ty się pozbierałaś i to była sekunda, a ty byłaś gotowa. Bądź świadoma, że nie biorę tego w ogóle pod uwagę w swojej ocenie" - komentował Dawid Kwiatkowski.

Do kolejnego etapu przeszła jednak Antosia Kraszewska.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski o pierwszym występie w życiu TVP

Zuzia Gajor żegna się z programem. "Dziękuję"

Uczestniczka po odpadnięciu z programu na Instagramie pożegnała się z widzami. Podziękowała również trenerowi oraz uczestniczkom, które z nią śpiewały.

"Jestem ci bardzo wdzięczna za to że mogłam i nadal mogę być w twojej drużynie. Dziękuję, że się odwróciłeś. Jesteś najlepszy" - skierowała słowa do Kwiatkowskiego.

"No i wy kochana drużyno! Jesteście najcudowniejszymi osobami jakie kiedykolwiek poznałam. Będę pamiętać was, nasze odpały w hotelu i wszystko, co z wami związane. Dziewczyny z mojego tria - laski POZAMIATAŁYŚMY, mimo, ze nie wszystko poszło po mojej myśli, ale wyglądałyśmy i zaśpiewałyśmy cudownie" - dodała.