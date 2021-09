Wiktora Bińczyk swoim wykonaniem "Love Never Felt So Good" Michaela Jacksona sprawiła, że fotele odwrócili Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska. Chwilę później uczestniczka zaśpiewała też utwór Kayah "Na językach" (sprawdź!).

Ostatecznie zdecydowała się dołączyć do drużyny Marka Piekarczyka.

Kim jest Wiktoria Bińczyk?

Wiktoria ma 22 lata, pochodzi z Wrocławia, jest studentką medycyny, rozwija jednak także karierę wokalną. Śpiewa od ósmego roku życia, brała też udział w ogólnopolskich konkursach.

Siostrą Wiktorii jest Julia Bińczyk . W 2019 roku pojawiła się w programie "The Voice Kids", a swoją przygodę zakończyła na półfinale.



