Międzynarodowe sukcesy Sary James, Roksany Węgiel i Viki Gabor to najlepszy dowód, że w polskich dzieciach drzemie niepowtarzalny muzyczny talent, którym są w stanie zachwycić i poruszyć miliony widzów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W szóstej odsłonie "The Voice Kids" Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron wyłowią najlepsze muzyczne osobowości.

TVP ujawnia kwoty dla zwycięzców programu. Zapowiada sporą zmianę!

Na uczestników najnowszej odsłony czeka wielka niespodzianka. Na najlepszych z najlepszych, którzy staną w finale na podium, czekać będzie nagroda pieniężna. Dotychczas 50 tysięcy złotych otrzymywał wyłącznie zwycięzca. W szóstej odsłonie dzieci, które zajmą drugie oraz trzecie miejsce dostaną odpowiednio 30 i 20 tysięcy złotych na rozwój talentu.

Dłuższa edycja "The Voice Kids"

Ze względu na popularność programu podjęto decyzję o wydłużeniu najnowszej edycji o jeden odcinek. Widzowie będą mogli oglądać przesłuchania w Ciemno przez sześć, a nie tak jak to było dotychczas przez pięć tygodni. To właśnie w pierwszym etapie programu trenerzy skompletują 18-osobowe drużyny, które następnie zaprezentują się w bitwach. Spośród nich sześć osób z każdego teamu trafi do etapu sing off. Ostatecznie w wielkim finale programu na scenie zaśpiewa troje uczestników z drużyny każdego trenera. Najlepiej śpiewające dziecko szóstej edycji "The Voice Kids" wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.



Niezmiennie w roli prowadzących zobaczymy Idę Nowakowską oraz Tomasza Kammela, którzy będą wspierać młodych uczestników na każdym etapie muzycznego show. Nie zabraknie także byłych uczestników "The Voice Kids", którzy są z nim związani do dziś. Tuż przed wejściem na scenę w trakcie przesłuchań w ciemno uczestnikom towarzyszyć będzie Antek Scardina, a Oliwier Szot ponownie wręczy zaproszenia do udziału w programie.