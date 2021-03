Trenerzy "The Voice Kids" sami wcześniej zaliczyli porażki. Z jakich programów zostali odrzuceni?

Droga na muzyczny szczyt często bywa kręta i wyboista, o czym mogą się przekonać uczestnicy "The Voice Kids". A jak w programach tego typu radzili sobie trenerzy show TVP?

Reklama

Cleo została odrzucona w programie "X Factor" AKPA

W związku z przypadkami koronawirusa na planie programu "Dance Dance Dance", tymczasowo "The Voice Kids" jest emitowany w telewizyjnej Dwójce w piątki i w soboty.

Reklama

Podczas nagrań kolejnych przesłuchań w ciemno, które widzowie zobaczą już w najbliższy weekend w TVP2, trenerzy programu postanowili podzielić się przemyśleniami na temat pierwszych kroków na drodze do muzycznej kariery.

Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson z zespołu Afromental (skład trenerski uzupełnia jego kolega z grupy - Baron), podobnie jak dzieciaki z "The Voice Kids", walczyli o spełnienie muzycznych marzeń w talent show.

Cleo próbowała swoich sił w programie "X Factor", ale odpadła na etapie castingów (od Kuby Wojewódzkiego, Czesława Mozila i Mai Sablewskiej usłyszała zgodne trzy razy "nie"). Tomson był o krok od wejścia do odcinków finałowych czwartej edycji "Idola" w Polsacie.

Z kolei Dawid Kwiatkowski, najmłodszy trener "The Voice Kids", próbował swoich sił w "Must Be The Music" w Polsacie, ale jurorzy nie przepuścili go do kolejnego etapu.

"Potrzebowałam przechorować dwa-trzy dni" - wspomina teraz Cleo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Trenerzy o swoim odrzuceniu w talent shows TVP

"Było ciężko. W ogóle nie chciało mi się gadać. Było smutno i przykro, że to się już kończy, że następny etap jest taki fajny, a mnie w nim nie będzie" - zdradził Tomson.



"Miałem tak samo. Tym bardziej, że tam się tyle działo. Światła, scena..." - dodał Dawid Kwiatkowski.

W sobotnim odcinku "The Voice Kids" poznamy wszystkich uczestników, którzy zmierzą się na muzycznej scenie w etapie Bitwy.



Cleo na Telekamerach 2021 1 / 7 Cleo odebrała Telekamerę dla najlepszego jurora - ocenia uczestników programu "The Voice Kids". Źródło: AKPA udostępnij