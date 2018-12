Tomson i Baron przed "The Voice Kids": Wielka odpowiedzialność

The Voice Kids

Tomson i Baron ponownie zagoszczą na ekranach telewizorów widzów TVP. Od 1 stycznia będzie można oglądać ich w drugim sezonie "The Voice Kids".

Tomson i Baron w "The Voice Kids" /Jan Bogacz /TVP

Przypomnijmy, że Tomson i Baron byli wieloletnimi trenerami w programie "The Voice of Poland". Przygodę z talent show zakończyli dopiero przed jego dziewiątą edycją.

Członkowie Afromental nadal pozostają jednak trenerami w "The Voice Kids".

"Odkrywanie w młodych ludziach talentów muzycznych, to wielka frajda i odpowiedzialność. Jeżeli ktoś może powiedzieć, że dzięki trenerom udało mu się odkryć swoje zdolności, to to jest wielka satysfakcja" - tłumaczył Baron.

"Talent plus praktyka równa się rozwój. Ale praktyka tylko w dobrych warunkach i z dobrymi ludźmi dookoła" - zdradził przepis na sukces Tomson.

Oprócz Tomson i Barona w programie na fotelach trenerskich zobaczymy również Cleo oraz Dawida Kwiatkowskiego.

