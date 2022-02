"Piąta edycja to jest walka" - zapowiada Cleo, która zasiada na stołku jurorskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci.

W najnowszej edycji programu, który widzowie będą mogli oglądać od 26 lutego, zobaczymy utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

The Voice Kids. Zasady programu

Podczas pierwszego etapu - "Przesłuchań w Ciemno", na scenie wystąpi pojawi się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do "Bitew" przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w "Sing Off", a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.

Najnowsza edycja będzie wyjątkowa nie tylko pod względem głosów, które usłyszmy. Trenerzy nie ukrywają, że każdy z nich chciałby trafić na podopiecznego, który zwycięży w programie.

"Każdy z nas ma po jednej wygranej więc w studiu naprawdę czuć, że każdy chciałby tę edycję wygrać" - mówi Dawid Kwiatkowski, który w trzeciej edycji miał pod swoimi skrzydłami zwycięzcę, Marcina Maciejczaka.

"Nie będę ukrywać, że jesteśmy tutaj jak jedna wielka rodzina. Natomiast piąta edycja to jest walka" - mówi Cleo, której podopieczna AniKa Dąbrowska wygrała drugą edycję programu.

"Bitwę mistrzów czas zacząć" - ogłosił natomiast Tomson, który wspólnie z Baronem doprowadził do zwycięstwa Sarę James, uczestniczkę czwartej edycji "The Voice Kids". Dziewczynka później reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji Junior 2021.

Troje wspomnianych zwycięzców w pierwszym odcinku premierowego sezonu pojawi się w studio, by zaśpiewać ich wspólny singel, "Lecę". W pierwszym odcinku nie zabraknie również zwyciężczyni pierwszej edycji - Roksany Węgiel, która wykona swój przebój "Korona".

The Voice Kids 5. Gdzie i kiedy oglądać?

Prowadzącymi program "The Voice Kids" ponownie zostali Ida Nowakowska oraz Tomasz Kammel.

Premiera piątej edycji "The Voice Kids" już od 26 lutego o godzinie 20:00 w TVP2.