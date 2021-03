"The Voice Kids": Uczestnicy zaśpiewali "Shallow". Jak zareagował Dawid Kwiatkowski?

The Voice Kids

Podopieczni Cleo zaśpiewali w drugim etapie "The Voice Kids" piosenkę "Shallow". Dawid Kwiatkowski skomentował to w wymowny sposób.

Przed nami pierwsze bitwy czwartej edycji "The Voice Kids". Na scenie drużyna Cleo podzielona na tria będzie walczyła o przejście do kolejnego etapu sing off. Jedna z trzyosobowych grup zaśpiewa przebój Lady Gagi i Bradleya Coopera "Shallow".



Ten sam przebój jakiś czas temu wykonywał Dawid Kwiatkowski w duecie z Marylą Rodowicz. Tuż po występie Oliwii Jarosz, Kuby Czernka i Roksany Wojtkowskiej, Dawid postanowił wyrazić swoją opinię na temat występu, którego fragment możecie obejrzeć już teraz.

"Naprawdę lubię ten utwór. Zwłaszcza jedną wersję" - zaczął trener "The Voice Kids".



Ale to wasza wchodzi do mojej playlisty 'Naprawdę ulubione' - zaśmiał się Dawid Kwiatkowski czym wywołał uśmiech na twarzach wszystkich zgromadzonych w studiu.

Cleo oraz Tomson z Baronem również nie szczędzili pochwał za wykonanie tego niezwykle trudnego utworu.

"Miałam ciary na całym ciele. Było super. Jestem z Was mega dumna" - wyznała podekscytowana Cleo.

"Każde z Was zasługuje żeby być dalej w programie" - wyznał Baron.