"The Voice Kids": Roksana Węgiel jurorką? Młoda gwiazda komentuje

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids". Jesienią 2017 r. 12-letnia wówczas wokalistka pojawiła się w programie TVP2.

Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła jurorów śpiewając przebój "Halo" Beyonce. Trafiła pod skrzydła Edyty Górniak, która doprowadziła ją do zwycięstwa w show.

We wrześniu 2018 r. - już po sukcesie pierwszych singli "Żyj" i "Obiecuję" - Roksana została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior. W Mińsku na Białorusi w konkursie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", stając się pierwszą laureatką z naszego kraju.



W błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, a rok później również nominację w kategorii album roku - pop.



W sieci pojawiły się plotki, że teraz młoda wokalistka zasiądzie w fotelu trenera programu "The Voice Kids". "Jeszcze nie miałam takiej propozycji, chociaż obiło mi się o uszy, że były takie plany" - powiedziała Węgiel w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

"Byłoby mi na pewno z tym bardzo ciężko, bo już teraz widzę to na przykładzie prowadzenia programu 'You Can Dance', kiedy uczestnicy odpadają, to po prostu łamie moje serce. Nie wiem, czy bym to udźwignęła. Wiem, jaki to stres dla tych dzieciaków, bo sama przez to przechodziłam. Taki format 'The Voice Kids' - ciężko mi sobie to wyobrazić, na pewno byłoby mi ciężko" - komentowała.