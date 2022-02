W piątej edycji "The Voice Kids" uczestników ponownie będą oceniać Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Baron i Tomson z grupy Afromental. Show prowadzą Tomasz Kammel i Ida Nowakowska.



W show występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": uczestnicy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

"The Voice Kids 5" - kiedy premiera?

Emisję pierwszego odcinka zaplanowano na 26 lutego od godz. 20. Program został nagrany poza odcinkiem finałowym, który zostanie zrealizowany na żywo.

Na potrzeby nowej serii utwór "Lecę" nagrali laureaci poprzednich edycji - Sara James (reprezentantka Polski na Eurowizję Junior 2021), Anika Dąbrowska i Marcin Maciejczak. Fani zwrócili uwagę, że w zestawie nie pojawiła się Roksana Węgiel, która wygrała pierwszą serię "The Voice Kids".

Autorami utworu "Lecę" są Andrzej Mrozek (tekst), Michał Król i Natalia Nykiel (muzyka).

Kim jest Sara James?

Gdy miała 6 lat, wzięła udział w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Szczecinku, który wygrała. W kolejnych latach z sukcesami występowała w takich konkursach, jak m.in. World Talent Show (trzecie miejsce), Pro Arte - Lubuski Festiwal Piosenki (srebrny mikrofon i trzecie miejsce), ogólnopolski konkurs Wygraj Sukces.

Szeroka publiczność poznała ją w czwartej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato ( posłuchaj! ). "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo, a wkrótce do Sary przylgnął przydomek "polska Whitney".

"Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po jej występie.

Sara trafiła ostatecznie pod skrzydła Tomsona i Barona z grupy Afromental i była bezkonkurencyjna również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" ( sprawdź! ) i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła ją Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

We wrześniu 2021 roku Sara wygrała finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021", dzięki czemu została polską reprezentantką na Eurowizję Junior w Paryżu z piosenką "Somebody".



Polska dotychczas dwukrotnie triumfowała w konkursie za sprawą Roksany Węgiel (2018) i Viki Gabor (2019). Wielu fanów Sary Egwu-James oczekiwało na powtórkę sukcesu i trzeba przyznać, że był on naprawdę blisko! Sarze do zwycięstwa zabrakło zaledwie 7 punktów! Zwyciężczynią została reprezentantka Armenii, Malena ( sprawdź! ).

13-letnia wokalistka pochodzi ze Ośna Lubuskiego. Jej rodzicami są Arleta Dancewicz (absolwentka teologii na UAM w Poznaniu) i mający nigeryjskie korzenie John James, wokalista znany m.in. z programów "Bitwa na głosy" i "X-Factor" (skończył studia w Polsce). John James występuje w duecie Loui & John ( posłuchaj! ). W ostatnim czasie duet stworzył własną wersję wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York". Ta propozycja ( zobacz! ) spotkała się z dużym uznaniem słuchaczy. Muzyk pokazał się również w odcinku "Dzień Dobry TVN".