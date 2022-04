26 lutego ruszyła kolejna, piąta już edycja popularnego programu "The Voice Kids". "Piąta edycja to jest walka" - zapowiadała Cleo, która zasiada na stołku trenerskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci. W najnowszej edycji programu uczestniczą utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie pojawiło się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.

W pierwszych bitwach zmierzyli się uczestnicy z rodziny Dawida Kwiatkowskiego. Pierwsze trio tworzyły: Amelia Kuształa, Antosia Kraszewska i Zuzia Gajor. Młode wokalistki zaśpiewały "Dance Monkey" - radiowy hit Tones and I. Jako kolejni na scenie pojawiły się: Natalia Rabczuk, Alicja Górzyńska i Oktawia Mazur. Młode wokalistki zmierzyły się z eurowizyjnym utworem Duncana Laurence'a - "Arcade".

Wideo Rabczuk, Górzyńska, Mazur | „Arcade” | Bitwy | The Voice Kids Poland 5

Trzecia bitwa rozegrała się pomiędzy Witkiem Piaseckim, Leną Ornowską i Olkiem Maciągiem. Wspólnie zaśpiewali przebój "Ale jazz!", który w oryginale wykonują sanah i Vito Bambino. Kolejne trio - Magda Maciołek, Natalia Wagasewicz i Martyna Klimek - zaprezentowało się w piosence "Hej Hej" Darii Zawiałow.

Wideo Maciołek,Klimek,Wagasewicz, - „Hej Hej” | Bitwy | The voice kids Poland 5

Następnie w szranki stanęły Lena Tylus, Laura Bączkiewicz i Laura Milczarek, które zaśpiewały "Dobrze jest, jak jest" Roksany Węgiel, laureatki programu TVP. Jako ostatni zaprezentowali się: Piotr Pączkowski, Aleksander Ryś i Marceli Józefowicz. Na scenie wykonali "Beneath Your Beautiful". Po tym występie zarówno uczestnicy, jak i ich trener nie mogli ukryć łez.

Wideo Pączkowski, Józefowicz, Ryś | „Beneath Your Beautiful” | Bitwy | The Voice Kids Poland 5

Do Sing Offów, w których uczestnicy ponownie zaśpiewali piosenki z przesłuchań, trafili: Antosia Kraszewska, Alicja Górzyńska, Witek Piasecki, Magda Maciołek, Laura Bączkiewicz i Piotr Pączkowski. Po wysłuchaniu wszystkich występów Dawid Kwiatkowski zdecydował, że do kolejnego etapu zabiera ze sobą Alicję, Laurę i Piotra.