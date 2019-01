"The Voice Kids": Paweł Szymański w hicie Whitney Houston. Faworyt do zwycięstwa?

Paweł Szymański to jeden z uczestników, którego widzowie będą mogli zobaczyć w najnowszym odcinku "The Voice Kids". Zobaczcie, jak uwiódł trenerów swoim wykonaniem utworu "I Have Nothing" Whitney Houston.

Paweł Szymański oczarował trenerów w "The Voice Kids" /TVP

11-letni Paweł Szymański na przesłuchanie w ciemno do "The Voice Kids" przywiózł ciasto bananowe, które sam przygotował. Jednak nie o jego zdolnościach kulinarnych a o talencie wokalnym wkrótce będą dyskutować tysiące widzów.

Uczestnik podczas castingów wykonał piosenkę "I Have Nothing" Whitney Houston i zaczarował trenerów. Ci nie mogli dowierzać, że w tak młodym chłopcu tkwi tak potężny głos.

Szymański naturalnie odwrócił trzy fotele trenerskie. "No wreszcie jesteś! Ile można było na ciebie czekać?!" - skomentuje występ Tomson.

Dodajmy, że Paweł Szymański w 2018 roku wystąpił w konkursie Music Talent League w Wilnie, gdzie zdobył pierwsze miejsce w kategorii musical i pierwsze miejsce w kategorii jazz.

Zobacz występ Pawła Szymańskiego w "The Voice Kids":



Występ Pawła Szymańskiego w Wilnie: