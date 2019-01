"The Voice Kids": Oliwia Walicka w przeboju Justina Biebera

Brawurowym wykonaniem utworu Justina Biebera "Let Me Love You" Oliwia Walicka odwróciła w "The Voice Kids" dwa fotele i podbiła serca widzów.

Oliwia Walicka w "The Voice Kids" /Jan Bogacz /TVP

Gdy Oliwia Walicka pojawiła się na scenie i zaczęła śpiewać przebój Justina Biebera "Let Me Love You", najszybciej na całą sytuację zareagował Dawid Kwiatkowski, będący wielkim fanem Kanadyjczyka.

Reklama

"Pogubiłem wszystkie mikroporty jak śpiewałaś. Ja cię bardzo przepraszam, jak się zachowywałem na tym fotelu, ale to w sumie przez ciebie" - komentował występ dziewczynki.

Jednak wszystkie próby przekonania Olwii do przyjścia do jego drużyn spełzły na niczym. Uczestniczka postawiła na Cleo, która odwróciła swój fotel jako druga.

Zobacz występ Oliwii Walickiej:



Wideo Oliwia Walicka - "Let Me Love You" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Kids 2 Poland

Zobacz zdjęcia z "The Voice Kids":