"The Voice Kids": Olek Klembalski, Sara Egwu-James i Tatiana Kopala w finale!

Pierwsza część finału "The Voice Kids" już za nami! Trenerzy wybrali osoby, które zobaczymy w odcinku za tydzień.

Sara Egwu-James jest jedną z finalistek "The Voice Kids" /TVP / Agencja FORUM

10 kwietnia wyemitowano pierwszą część finału czwartej edycji "The Voice Kids". Na scenie pojawiło się dziewięcioro uczestników z drużyn Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental.



Po występie wszystkich uczestników z danej drużyny każdy z trenerów wybrał jedną osobę, która wystąpi w przyszłą sobotę w drugiej części finału, która będzie ostateczną rozgrywką o tytuł Najlepszego Głosu Kids w Polsce oraz 50 tysięcy złotych na rozwój talentu.



Program otworzył wspólny występ jurorów i młodych finalistów. Rywalizację rozpoczęła Karolina Szostak z drużyny Cleo. Wykonała utwór Maryli Rodowicz "Wielka woda". "Takich głosów szukać ze świecą" - komentował Dawid Kwiatkowski.



Później na scenie pojawił Igor Konieczny z piosenką "Peron". "Zapamiętałem cię jako zagubionego chłopca. Dzisiaj zaśpiewał facet - komplementował Baron. Trzecią finalistką z drużyny Cleo była Tatiana Kopala. Młoda wokalistka zaprezentowała kultowy utwór "We Are The Champions" zespołu Queen. Było mega słodko i bardzo profesjonalnie wokalnie" - mówił Tomson. Trenerzy zaznaczyli też, że 10-latka prawdopodobnie jest kolejnym wcieleniem Freddiego Mercury'ego.

Wideo Tatiana Kopala - We Are The Champions- Finał | The Voice Kids 4

Występy uczestników z drużyny Dawida Kwiatkowskiego rozpoczęła Natalia Pawelska z piosenką z filmu "Mulan". "Jesteś czarodziejką. Zaczarowałaś moje tu i teraz" - stwierdził Baron. Kolejnym wykonawcą był Olek Klembalski z własną interpretacją utworu Sama Smitha. Nastolatek zagrał także na skrzypcach. "Mnie wmurowało. Zbieram ząbki z podłogi. To było coś niesamowitego. Nie wspominam o falsetach. Jesteś niesamowity" - zachwycała się Cleo.



Wideo Natalia Pawelska – „Lustro”-Odcinek Finałowy-The Voice Kids 4

Kolejny występ należał do Zosi Sławińskiej, która wykonała utwór Violetty Villas "Do ciebie mamo". "Cudownie prowadziłaś emocje i głos. Tak lekko. To była magia" - stwierdziła Cleo.

Wideo Olek Klembalski - "Writing's On The Wall" - Finał | The Voice Kids Poland 4

Jako ostatni zaprezentowali się uczestnicy z drużyny Tomsona i Barona. Na początek na scenie pojawiła się Amelia Borkowska z piosenką "Feeling good". "Taki wokal, że ja cię przepraszam. Jesteś niesamowita" - podsumowała Cleo. Mikołaj Jabłoński wykonał utwór Beyonce "Love on top". "Mikołaj, kurcze, rozwaliłeś studio" - skomentował Kwiatkowski.



Wideo Mikołaj Jabłoński - Love On Top - Finał | The Voice Kids 4

Ostatni występ to Sara Egwu-James i utwór "Hometown". "Masz anielski głos. To był ogromny tego posłuchać. Mnie zniszczyłaś. Wbiło mnie w fotel" - powiedziała Cleo, a Baron dodał, że Sara "jest dowodem, że anioły chodzą po ziemi".



Wideo Sara Egwu-James - "My Hometown" - Finał | The Voice Kids Poland 4

Do ścisłego finału trafili Tatiana Kopala, Olek Klembalski oraz Sara Egwu-James.