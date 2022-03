W 2021 r. w czwartej edycji "The Voice Kids" Olek Klembalski zachwycił widzów i trenerów. Podopieczny Dawida Kwiatkowskiego znalazł się w ścisłym gronie finalistów, przegrywając z Sarą James, późniejszą reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2021.

"Mnie wmurowało. Zbieram ząbki z podłogi. To było coś niesamowitego. Nie wspominam o falsetach. Jesteś niesamowity" - zachwycała się Cleo po występie Olka w programie, a wideo z jego finałowego wykonania przeboju "Writing's On the Wall" Sama Smitha z filmu "Spectre" o przygodach Jamesa Bonda zanotowało ponad 400 tys. odsłon.

Rok po programie 16-letni obecnie Olek Klembalski prezentuje debiutancki singel "ulotnie".

"Mam w planach tworzyć bardzo dużo muzyki, wydawać piosenki oraz częściej występować publicznie. Wydanie własnej piosenki od zawsze było moim marzeniem i choć zajęło to trochę czasu bardzo się cieszę, że właśnie singlem 'ulotnie' mogę zadebiutować na polskim rynku muzycznym w wieku 16 lat" - cieszy się nastolatek.

Olek gra na skrzypcach i pianinie, ucząc się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie. Od pewnego czasu komponuje - jest współautorem muzyki do piosenki "ulotnie" razem ze swoją koleżanką Mayą Wasserman. To ona - półfinalistka ostatniej edycji "Mam talent" - zrobiła aranżację i wyprodukowała utwór.

"Gdyby nie ona, nie wiem, czy mógłbym teraz mówić o jakiejkolwiek piosence" - tłumaczy Olek.

Z kolei tekst specjalnie dla niego napisała Aleksandra Potrykus.

"Opowiedziałem jej o swoich planach, przeprowadziliśmy wiele rozmów, tak aby wszystko co chciałem przekazać znalazło się w piosence. Opowiada ona o ulotnych chwilach, momentach, które chcemy, aby trwały wiecznie. Niestety upływający czas nam na to nie pozwala. Chcemy zachować wspomnienia i zawarte znajomości jak najdłużej w naszej pamięci, ponieważ często mimo pojawiających się sporów, pamiętamy wspólnie przeżyte chwile. Myślę, że ten tekst ma bardzo uniwersalny charakter, taki, z którym odbiorcy mogą się utożsamiać" - podkreśla 16-latek.

Zdjęcie Olek Klembalski prezentuje swoją debiutancką piosenkę / materiały prasowe

"Jeśli chodzi o sam singel, utrzymany jest on w dość poważnej stylistyce, chciałem, żeby był on zgodny ze mną i moim gustem muzycznym. Lubię taką podniosłą, a zarazem spokojną muzykę. Słychać w niej wiele instrumentów, a motyw przewodni to pianino i skrzypce. Nie chcę się ograniczać do jednego stylu muzycznego, a przy następnych utworach na pewno spróbuję czegoś innego. Jedno jest pewne, w każdy z nich włożę włożę całe swoje serce" - kończy Olek Klembalski.