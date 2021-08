"The Voice Kids": Lara Hidane z debiutanckim singlem. Posłuchaj utworu "Jeszcze chwilę"!

Singel utrzymany jest w stylistyce mieszanej melodyjnego popu i rocka. Charakteryzują go zarówno elektroniczne, jak i gitarowe brzmienia , a także pełna energii barwa głosu wokalistki.

Wokalistka zdecydowała się nie wyjawiać znaczenia słów jej singla. Chce, aby każdy samodzielnie zinterpretował ten utwór w kontekście swoich własnych przeżyć.

Lara deklaruje wprost: "Uważam, że najpiękniejsze w muzyce jest właśnie to, jak każdy z nas może dopisać sobie do niej własną historię i sprawić, że stanie się czymś magicznym, własnym. Nie chcę zabijać waszej kreatywności pisząc tutaj o konkretnych emocjach, czy myślach przewodnich towarzyszących mi podczas chociażby pisania tekstu".

Clip Lara Hidane Jeszcze chwilę

Choć jest nastolatką, zaskakuje swoich fanów bardzo silnym, energicznym głosem, który można było poznać podczas jej udziału w 3. edycji programu "The Voice Kids".

Choć cały utwór napisany został przez Artystkę w języku polskim, nie brakuje w nim kilku słów po francusku, co ma swoje bardzo konkretne wytłumaczenie: Lara początkowo mieszkała (i urodziła się) w Casablance, gdzie językami używanymi są arabski oraz francuski. Artystka w ten sposób chciała, aby tekst podkreślił tę część jej życiorysu. "Te kilka zdań traktuję jako przypominajkę dla mnie i dla Was - nikt nie jest jednowymiarowy, nawet jeśli zabrzmi to trochę cliche - jednakowy. To mój sposób na pielęgnowanie tej inności i mam nadzieję, że zainspiruje Was to do celebrowania własnej" - wyjaśnia Lara.

Wideo Szydłowski, Sztachańska, Hidane - "Spirit" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

"Teraz mogę Wam jedynie życzyć miłego słuchania. Pamiętajcie, że to Wy tworzycie historię kryjącą się za tym singlem. Sprawcie, by była wyjątkowa" - podsumowała nastolatka.