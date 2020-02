"The Voice Kids": Kto awansował do finału z drużyny Kwiatkowskiego?

Pierwszy odcinek bitew w trzeciej edycji "The Voice Kids" za nami. Kto z drużyny Dawida Kwiatkowskiego awansował do finału?

Dawid Kwiatkowski miał twardy orzech do zgryzienia podczas ostatniego odcinka "The Voice Kids" /Mariusz Grzelak / Reporter

W bitwach u poszczególnych trenerów, uczestnicy dzieleni są w tria, z których do dalszego etapu przechodzi jeden uczestnik. Tak wybranych sześcioro uczestników spotyka się w kolejnym turze nazwanej sing off (nokaut w "The Voice of Poland"). To właśnie spośród nich trener musi wybrać finałową trójkę.

Reklama

Finalistami w drużynie Dawida Kwiatkowskiego zostali: Marcin Maciejczak, Anastazja Maciąg i Ala Tracz.

Anastazja Maciąg podczas bitew zmierzyła się z Esterą Kmiecik i Gabrysią Zalewską. Ich wykonanie piosenki "Miasto 44" chwyciło za serce trenerów. Poruszona była Cleo, która nie potrafiła powstrzymać łez.



"Przepraszam, ale doprowadziłyście do tego, że ciotka troszkę się spłakała" - powiedziała przez łzy Cleo tuż po zakończeniu występu. "Dawid będzie miał problem żeby wybrać" - dodała trenerka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anastazja Maciąg, Estera Kmiecik i Gabrysia Zalewska w utworze "Miasto 44" TVP

Ala Tracz w trakcie swojej bitwy wystąpiła z Kariną Kowalską oraz Józią Karnowską. Trener wybrał dla nie piosenkę "O mnie się nie martw" Kasi Sobczyk, z którą dziewczynki poradziły sobie bez najmniejszego problemu.

"Świetnie dziewczyny! Niesamowicie aktorsko sobie poradziłyście z każdym fragmentem tej piosenki" - chwaliła trio Cleo.



Wideo Kowalska, Tracz, Karnkowska - "O mnie się nie martw" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

Marcin Maciejczak wystąpił w ostatniej bitwie, w której rywalizował z Julią Totoszko i Izą Podgórską. Uczestnicy zmierzyli się z piosenką Ariany Grande "Into You" i poradzili sobie świetnie, mimo że na próbach mieli spore problemy.

Kwiatkowski po wybraniu Marcina stwierdził: "Nastoletni chłopak, który ma plan na siebie. Wie co chce robić, mało tego, wie jak".

Wideo Maciejczak, Totoszko, Podgórska - "Into You" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

W etapie sing off Anastazja Maciąg wykonała utwór "I Was Here" Beyonce, Ala Tracz "I’ll Be There" Jackson 5, a Marcin Maciejczak "I’ll Never Love Again" (każdą z tych piosenek uczestnic wykonywali podczas przesłuchań w ciemno).



Wspomnianą trójkę od Dawida Kwiatkowskiego zobaczymy w finale programu, który odbędzie się 22 lutego.