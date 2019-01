"The Voice Kids": Kim jest Lenka Marzec? Rodzina płakała, Cleo nie kryła podziwu

10-letnia Lenka Marzec zachwyciła trenerów swoim wykonaniem utworu Jessie J. Czy to jedna z faworytek do wygrania programu?

Lenka Marzecz wygra "The Voice Kids"? /Jan Bogacz /TVP

Lenka Marzec podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Nobody's Perfect" Jessie J zrobiła piorunujące wrażenie na trenerach, odwracając wszystkie fotele.

"Tu na pewno będzie walka. Jesteś dziewczyną, którą każdy chcę mieć w drużynie, ale ja najbardziej" - chwalił uczestniczkę Dawid Kwiatkowski.

"To co zrobiłaś pokazuje tylko to, jak mocno można z ciebie jeszcze więcej uzyskać dźwięku. Ty jesteś po prostu słoneczkiem, jesteś promykiem, wokół którego jest cieplutko. Ja przy tobie czuję się bezpiecznie, mam nadzieję, że ty również chcesz poczuć się bezpiecznie przy tych czterech silnych ramionach" - mówił do 10-latki Tomson.

Marzec taka argumentacja najwidoczniej przypadła do gustu, gdyż wybrała właśnie duet trenerski.

10-letnia Lenka Marzec na co dzień ćwiczy szermierkę, a jej ulubioną bohaterką jest Merida Waleczna.

"Chciałabym być grzeczna, ale nie mi to nie wychodzi" - mówiła Lena. "Przyszłam tu ponieważ chcę się zabawić i jak wygram, to będę się bardzo cieszyć, ale nie oczekuję na to" - dodała.

Zobacz występ Lenki Marzec:

