"The Voice Kids": Kim jest Igor Konieczny? Wcześniej był w finale "Mam talent"

Niespełna trzy lata po występie w finale 11. edycji "Mam talent" sukces w "The Voice Kids" powtórzył Igor Konieczny.

W trwającej obecnie czwartej edycji "The Voice Kids" uczestnicy walczą o udział w finale.

Każdy z trenerów - Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Baron i Tomson z grupy Afromental - zestawiają młodych wokalistów do muzycznych bitew, by potem w etapie sing off wybrać trójkę uczestników w finale.

Znamy nazwiska uczestników finału z drużyn Dawida Kwiatkowskiego (Aleksander Brzuszkiewicz, Natalia Pawelska, Zosia Sławińska) oraz Cleo (Igor Konieczny, Karolina Szostak, Tatiana Kopala).

W 2018 r. 12-letni wówczas Igor Konieczny podbił serca widzów TVN, biorąc udział w programie "Mam talent". W 11. edycji zaszedł do finału, zajmując ostatecznie 5. miejsce (wygrała wówczas akrobatyczna ekipa Duo Destiny).

W show prezentował swoje autorskie piosenki, w których akompaniował sobie na ukulele: "Pink Trees", "Lighter" i "You".



Agnieszka Chylińska nazwała uczestnika fantastycznym. "Igor, masz wszystko, masz talent, wrażliwość i pokorę. Jestem pewien, że będziesz wielkim artystą" - powiedział chłopcu Agustin Egurrola. "Jestem pełna podziwu. Nie musisz, Igor, zabiegać o świat, świat będzie zabiegał o ciebie" - dodała Małgorzata Foremniak.

Kiedy Igor miał dwa lata, z rodziną przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Wrócił do Polski, gdy zaczynał naukę w trzeciej klasie. Gry na ukulele nauczył się sam. Początkowo coverował znane piosenki, później stwierdził, że spróbuje napisać własny utwór. Jego starszy brat oszalał na punkcie tej piosenki, a mama zapisała Igora na lekcje śpiewu. Występował na różnych festynach, akcjach charytatywnych, koncertach. Przez udział w programie chce sprawdzić, czy jego utwory spodobają się szerszej publiczności. Od niedawna samodzielnie uczy się gry na pianinie.

"Kiedy robię się smutny, to mi pomaga, bo przelewam swoje uczucia na papier" - mówił Igor w "Dzień dobry TVN".