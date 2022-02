W piątej edycji "The Voice Kids" uczestników ponownie będą oceniać Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Baron i Tomson z grupy Afromental. Show prowadzą Tomasz Kammel i Ida Nowakowska.

W show występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": uczestnicy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

Emisję pierwszego odcinka zaplanowano na 26 lutego od godz. 20. Program został nagrany poza odcinkiem finałowym, który zostanie zrealizowany na żywo.



"The Voice Kids": co się zmieni?

Cleo zdradziła, że piąta edycja będzie różniła się od poprzednich. W rozmowie z Radiem Eska zapowiedziała, że program będzie dostarczał niezapomnianych emocji ze względu na rywalizację pomiędzy trenerami.



O co dokładnie chodziło wokalistce? Zaznaczyła, że każdy z trenerów ma na koncie jedno zwycięstwo w programie, dlatego piąta edycja będzie walką o wyjście na prowadzenie.

"Ten sezon będzie naprawdę zaskakujący. Tym bardziej, ze zaczęliśmy trochę bardziej rywalizować. Każdy z nas wygrał. Ja byłam pierwsza, potem Dawid, na końcu chłopaki, więc jest remis. Walczymy, ale w taki zabawny sposób" - powiedziała.