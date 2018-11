"The Voice Kids": Kiedy i gdzie oglądać? Startuje druga edycja

1 stycznia 2019 r. ma zostać wyemitowany pierwszy odcinek drugiej edycji "The Voice Kids".

Cleo została nową trenerką w "The Voice Kids" AKPA

Przypomnijmy, że dwa pierwsze odcinki polskiej edycji "The Voice Kids" pokazano 1 stycznia tego roku. Program emitowany był do 24 lutego, kiedy to w finałowym odcinku zwyciężczynią została Roksana Węgiel (podopieczna Edyty Górniak).

Formuła dziecięcego show polega na tym, że w programie występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice of Poland": dzieciaki biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

Młodych uczestników w pierwszej serii oceniali Edyta Górniak, Baron i Tomson z Afromental (do ósmej edycji trenerzy "dorosłego" "The Voice of Poland") oraz Dawid Kwiatkowski.

Średnia widownia wszystkich premierowych odcinków dziecięcej wersji muzycznego widowiska wyniosła 2,54 mln osób (dane Nielsen Audience Measurement). Największą widownię, wynoszącą 2,94 mln oglądających (w szczycie było to 3,28 mln), zgromadził finał produkcji (są to uśrednione dane dla dwóch odcinków show pokazanych tego dnia). Biorąc pod uwagę pojedyncze części programu największą widownię do tej pory zgromadziła pierwsza część finału, którą śledziło 2,99 mln osób.



Na początku sierpnia swój udział w zdjęciach do "The Voice Kids" odwołała Edyta Górniak, która zrezygnowała z udziału w programie z powodów osobistych - do szpitala w Opolu ponownie trafiła Grażyna Jasik, mama wokalistki. Sama Górniak przekonała, by na jej miejsce zaangażować Cleo, która kilka godzin później w mediach społecznościowych potwierdziła, że zasiądzie w czerwonym fotelu w programie TVP2.

"Kochani! dostałam propozycję aby zostać trenerką nowej edycji 'The Voice Kids'. Wczoraj zdecydowałam że przyjmę zaproszenie i podejmę wyzwanie sprawdzenia się w nowej roli :) Od razu odpowiadam na Wasze pytania że nie zamierzam przerywać mojej trasy koncertowej - Air Force Cleo jest gotowy i dolecę na każdy z planowanych koncertów! :) 'The Voice Kids' to dla mnie nowa przygoda. Kocham muzykę, wierzę że muzyka to nie sława, popularność, ani sukces - muzyka to rytm w którym bije nasze serducho, to nasza wewnętrzna potrzeba. Mam nadzieję że będę mogła pomóc w stawianiu pierwszych kroków muzycznych i dać iskierkę dobrej energii. Z tego powodu jestem w 'The Voice Kids'" - napisała Cleo.

Portal Wirtualnemedia.pl nieoficjalnie dowiedział się, że premiera "The Voice Kids 2" na antenie TVP2 planowana jest na 1 stycznia 2019 roku na godz. 20.05. Kolejne odcinki show będzie można oglądać według planu w soboty o 20.05, czyli w obecnym paśmie "The Voice of Poland".

