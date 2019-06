"The Voice Kids": Ida Nowakowska nową prowadzącą. Zastąpi Basię Kurdej-Szatan

The Voice Kids

Znana z m.in. "Pytania na śniadanie" i "Dance Dance Dance" Ida Nowakowska zostanie nową prowadzącą "The Voice Kids", gdzie zastąpi Basię Kurdej-Szatan.

Ida Nowakowska zastąpi Basię Kurdej-Szatan w "The Voice Kids" AKPA

Informacja o zakończeniu współpracy TVP z Basią Kurdej-Szatan pojawiła się na początku tego tygodnia (17 czerwca). Aktorka niedługo potem potwierdziła, że nie poprowadzi już "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barbara Kurdej-Szatan o rodzinie, związku i zaręczynach Interia.tv

Reklama

Aktorka prowadziła "The Voice of Poland" przez ostatnie trzy edycje. W programie tworzyła prezenterskie trio wraz z Tomaszem Kammelem i Maciejem Musiałem.

Kurdej-Szatan była też prowadzącą "The Voice Kids" od pierwszej edycji widowiska.

Teraz wiadomo, że w dziecięcym show TVP zastąpi ją Ida Nowakowska, jedna z współprowadzących "Pytania na śniadanie".

28-letnia tancerka, aktorka i jurorka (program "Dance Dance Dance") jest córką znanego pisarza Marka Nowakowskiego (1935-2014), autora takich powieści, jak "Homo Polonicus", "Nekropolis", "Dziennik podróży w przeszłość" czy "Syjoniści do Syjamu". Marek Nowakowski był też autorem scenariuszy do filmów "Meta" (1971) i "Przystań" (1971).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo i jej podopieczni z "The Voice Kids" śpiewają "Łowcy gwiazd" TVP

Ida Nowakowska zaczęła tańczyć, mając 5 lat, a widząc jej talent, rodzice skierowali ją do szkoły baletowej.

Jako 10-latka występowała już na scenie teatru Roma. Szersza publiczność zobaczyła ją w pierwszej edycji "You Can Dance" (TVN) w 2007 roku. Dziewięć lat później wróciła do tego programu jako jurorka.

Nowakowska prowadziła już m.in. Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem, wakacyjną trasę Dwójki "Lato, muzyka, zabawa" a także jeden z koncertów na tegorocznym festiwalu w Opolu.