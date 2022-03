26 lutego ruszyła kolejna, piąta już edycja popularnego programu "The Voice Kids". "Piąta edycja to jest walka" - zapowiadała Cleo, która zasiada na stołku trenerskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci. W najnowszej edycji programu uczestniczą utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie pojawi się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.

Franek Płatek zaśpiewał przebój Maryli Rodowicz

Podczas sobotniego odcinka szczególną uwagę przykuł Franek Płatek - słodki 9-latek, który pochodzi z Białej pod Wieluniem. Chłopiec ma bardzo rozległe zainteresowania. Uwielbia grać w gry komputerowe, a dzięki jednej z nich poznał rodzaj salamandry meksykańskiej, aksolotla, które stały się odtąd jego pasją.

Wideo Franciszek Płatek MLECZAKI, ACH MLECZAKI

Przed występem w rozmowie z Idą Nowakowską zapewnił, że wcale nie boi się występować. "Nie boję się, najważniejsze dla mnie jest to, że mogę dać czadu" - wyznał, a po chwili dodał, że uwielbia uczucie wejścia na scenę. "Jest takie motywujące. Dam czadu i zmuszę, po prostu zmuszę te fotele do tego, żeby się obróciły" - powiedział Franek.

W programie wykonał przebój Maryli Rodowicz "Futbol". Jego niezwykle dynamiczna wersja piosenki wprowadziła jurorów w wyśmienity nastrój. Urodzony showman początkowo nie przekonał do siebie żadnego z jurorów, ale wkrótce odwróciła się Cleo, a chłopiec trafił do jej zespołu. "skusiła mnie twoja energia" - argumentowała piosenkarka.

Franek Płatek. Kim jest uczestnik "The Voice Kids"?

Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w wieku 6 lat. We wrześniu 2020 roku wziął udział w nagraniu odcinka programu "The Voice Kids" - zaproszony przez koleżankę, Hanię Włodarczyk, która była uczestniczką programu. Chłopcu spodobała się obecność w programie, dlatego zamarzył sobie, że też spróbuje w nim swoich sił. W przyszłości chciałby zostać nauczycielem muzyki, YouTuberem lub weterynarzem. Aktualnie chłopiec uczy się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej.