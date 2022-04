Dziewięcioro młodych i uzdolnionych wokalistów pokonało ponad 3000 dzieci, aby zaprezentować swój muzyczny kunszt podczas wielkiego finału piątej edycji "The Voice Kids". Mateusz Krzykała, Julia Bieniek i Max Kononow reprezentować będą drużynę Cleo. W teamie Tomsona i Barona bezkonkurencyjne okazały się Ida Wargskog, Tosia Zakrzewska i Maja Cembrzyńska. Finalistami z ekipy Dawida Kwiatkowskiego są Alicja Górzyńska, Laura Bączkiewicz i Piotrek Pączkowski.

Wielki finał "The Voice Kids" został podzielony na dwie części. Finaliści wspierani przez swoich trenerów na otwarcie wykonali przebój "Heroes" Davida Bowiego.



Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron po występach swoich drużyn wybiorą po jednej osobie, która przejdzie do drugiej, ostatecznej części wielkiego finału.

O tym, kto zwycięży program zdecydują widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Najlepszy z najlepszych otrzyma statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" oraz 50 000 złotych.

Wielki finał piątej edycji "The Voice Kids" obfitować będzie w muzyczne występy uczestników oraz wyjątkowych gości. Na scenie zaśpiewają, m.in.: Justyna Steczkowska (pojawiają się pogłoski o jej powrocie w roli trenerki do "The Voice of Poland") w duecie ze zwycięzcą trzeciej edycji Marcinem Maciejczakiem, Maryla Rodowicz z Cleo, zwyciężczynie drugiej i czwartej edycji edycji "The Voice Kids" - AniKa Dąbrowska i Sara James.

W sobotni wieczór usłyszymy również 7-letnią Amelię Anisovych, która do głębi poruszyła serca milionów ludzi na całym świecie, śpiewając utwór "Mam tę moc" ( posłuchaj! ), gdy przez sześć dni ukrywała się przed bombardowaniami w kijowskim schronie. Dziewczynka z nastoletnim bratem i babcią uciekła przed wojną do Polski. Amelia kilkakrotnie zaprezentowała się już przed milionami widzów podczas koncertów na rzecz Ukrainy.



W ostatecznej muzycznej rozgrywce finaliści mogą liczyć na wsparcie prowadzących show - Idy Nowakowskiej, Tomasza Kammela, Oliwiera Szota oraz Antka Scardiny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co będzie działo się w finale piątej edycji "The Voice Kids"? TVP

Drużyna Cleo

Julia Bieniek - ma 13 lat. Jest żywiołową pełną energii dziewczynką, której uśmiech rzadko znika z twarzy. Od dłuższego czasu jej motto życiowe brzmi: "Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu - nigdy nic nie zrobił". Dlatego Julia stara się spełniać marzenia i realizować różne pasje. Jest bardzo uparta i pomimo różnych trudności, nigdy się nie poddaje. Obecnie jest w ostatniej klasie szkoły muzycznej I stopnia w Lublinie w klasie skrzypiec. Od dwóch lat zaczęła się kształcić wokalnie w Studio Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Kiedy późnym wieczorem rodzina "ma już dość jej wysokich tonów", zawsze ma wiernego słuchacza w postaci ukochanego kota Tymka.

Max Kononow - ma 13 lat. Śpiewa wszędzie - na ulicy, pod prysznicem, w szkole. Muzyka jest całym jego światem! Od lat bierze udział w konkursach wokalnych. Przerwy między śpiewaniem wypełnia zajęciami sportowymi. Uwielbia grę w squasha oraz pływanie i hip-hop. Lubi opiekować się zwierzętami. Zawsze znajdzie czas dla swojej ukochanej świnki morskiej Misi. Swoją przyszłość pragnie związać z muzyką i sceną.

Mateusz Krzykała - śpiewa non-stop, także podczas treningów koszykówki lub grając w szachy. Próbuje swoich sił także w grze na pianinie. Kocha kulturę japońską. W wolnym czasie z pasją animuje stworzone przez siebie rysunki. Ceni sobie przyjaźnie, jest dobrym i otwartym na innych ludzi 13-latkiem.

Wideo Mateusz Krzykała - "Little Bit of Love" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

Drużyna Dawida

Alicja Górzyńska - niezwykle pogodna i radosna 14-latka, która bardzo lubi nawiązywać nowe znajomości. Muzyka to cały jej świat i to właśnie z nią wiąże swoją przyszłość. Śpiewa od czterech lat. Uczęszcza do szkoły muzycznej, w której uczy się gry na fortepianie, a od roku samodzielnie próbuje gry na gitarze elektrycznej. Jej drugą pasją są żagle. Zdobyła już patent sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego i, jak sama mówi, "na tym nie koniec".

Laura Bączkiewicz - ma 10 lat, a przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku zaledwie 4 lat w Konińskim Domu Kultury. Obecnie kontynuuje naukę w Studiu Piosenki Estradowej Hit w Koninie. Od najmłodszych lat zachwyca swoim talentem wokalnym, zdobywając nagrody w konkursach i na festiwalach muzycznych. Laura jest także aktorką dubbingową, użycza swojego głosu wielu postaciom animowanym i filmowym. To dziewczynka pełna energii, kochająca przyrodę i zwierzęta. W domu ma dwa psy, dwa koty i królika. W przyszłości chciałaby zostać wokalistką lub aktorką.

Piotrek Pączkowski - jest energicznym i ambitnym 13-latkiem. Mówi, że nie wyobraża sobie życia bez muzyki, która jest jego największą pasją. Swoje zdolności wokalne objawił już w przedszkolu. Ukończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Kontynuuje naukę w Zespole Szkół Muzycznych II Stopnia w Legnicy. Marzy, aby w przyszłości utrzymywać się ze swojej pasji. Lubi musicale oraz aktywnie spędzać czas.

Wideo Pączkowski, Józefowicz, Ryś | „Beneath Your Beautiful” | Bitwy | The Voice Kids Poland 5

Drużyna Tomsona i Barona

Ida Wargskog - 12-latka, która komponuje muzykę od czwartego roku życia. Oprócz śpiewu i muzyki, uwielbia wymyślać historie i opowieści, dlatego napisała już dwie książki. Tworzy też własne gry planszowe. Idę pasjonuje kosmos - przeczytała wszystkie książki dla młodzieży o tej tematyce i wciąż szuka nowych źródeł informacji. Biegle mówi po szwedzku. Nie wyobraża sobie wakacji bez wdrapywania się po skalistym wybrzeżu zachodniej Szwecji.

Tosia Zakrzewska - ma 12 lat. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się w przedszkolu, od występów w jasełkach, a potem w scholi muzycznej. Oprócz śpiewu bardzo lubi czytać kryminały, oglądać filmy - zwłaszcza musicale - oraz spotykać się z przyjaciółmi. Marzy o studiach wokalnych. W przyszłości chciałaby polecieć do Los Angeles. Tam nakręcono jeden z jej ulubionych filmów "Burleska", w którym zagrała jej największa idolka - Christina Aguilera.

Maja Cembrzyńska - ma 13 lat i już bardzo dobrze wie, czego w życiu chce. Karierę wokalną rozpoczęła w wieku 5 lat, wygrywając Konkurs Piosenki Przedszkolaka. Od kilku lat kształci się wokalnie i gra na pianinie. Poza śpiewem Maja lubi uczyć się języków obcych: angielskiego i francuskiego. Interesuje się także modą, lubi czytać książki i gotować. Chętnie poznaje nowych ludzi i kocha podróże.